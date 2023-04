Jest kadra Polski. Oni powalczą o awans do Elity

Do Wielkiej Brytanii poleci 23 hokeistów. - Niestety nie możemy wziąć większej grupy zawodników a wszyscy hokeiści, którzy są z nami na zgrupowaniu w Tychach, zasłużyli na wyjazd. Musiałem zrezygnować z trzech hokeistów i to była najtrudniejsza decyzja w mojej karierze trenerskiej - mówi selekcjoner kadry narodowej Robert Kalaber.



- Do Anglii nie polecą Filip Komorski, Marcin Horzelski i Yauheni Kameneu. Nie będzie w kadrze również Arona Chmielewskiego. To bardzo dobry zawodnik, grający w mocnej lidze czeskiej, ale mecze finałowe HC Ocelari Trinec z Mountfield Hradec Kralove wciąż trwają, a my już w sobotę rozgrywamy pierwszy mecz w mistrzostwach świata z Litwą, w niedzielę mamy starcie z Wielką Brytanią, a we wtorek z Włochami. Początek turnieju jest bardzo ważny, a trzy wspomniane mecze mogą ustawić całe mistrzostwa. Mamy wartościowych zawodników w ataku, dobrze spisywali się w meczach kontrolnych z silnymi drużynami. Chcę, aby skoncentrowali się na przygotowaniach do turnieju, a nie zastanawiali się nad tym, że któryś z nich wypadnie z kadry. Natomiast dołączy do nas obrońca Paweł Dronia, który już w czwartek będzie trenował z drużyną w Nottingham - tłumaczy Robert Kalaber.