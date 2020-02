Hokejowe MŚ kobiet dywizji 1B: turniej w Katowicach pod nadzorem medycznym

- Mamy kontakt z chińską federacją, będziemy współpracować z naszym ministerstwem zdrowia - powiedziała wiceprezes PZHL Marta Zawadzka, odnosząc się do zagrożenia koronawirusem podczas hokejowych MŚ dywizji 1B, które pod koniec marca ruszą w Katowicach z udziałem Chinek.

- Niedawno wróciłyśmy z turnieju w Korei Południowej, gdzie mecze rozgrywał też klubowy zespół z Chin po przejściu kwarantanny. Federacja chińska kładzie duży nacisk na to, aby nie stać się ogniskiem zapalnym - dodała Zawadzka, zasiadająca też w zarządzie Międzynarodowej Federacji Hokejowej (IIHF).

Poinformowała, że reprezentacja Chin pojawi się w Katowicach po dłuższych przygotowaniach poza granicami swojego kraju, a ostatnie sparingi rozegra na Słowacji.

Polki przez cały sezon w ramach przygotowań do MŚ rywalizują - w różnych zestawieniach personalnych - z klubowymi drużynami Słowenii, Austrii, Węgier, Kazachstanu, Danii i Włoch w ramach European Women’s Hockey League.

- Rok temu liczyliśmy się w walce o awans do wyższej dywizji do ostatniego meczu. Zadecydowała porażka z Holandią, po której zespół zajął trzecie miejsce. Apetyt rośnie, gramy z silnymi rywalami w EWHL, co pozwoliło dobrze się przygotować do mistrzostw. Emocje będą do końca, gwarantuję, że dziewczyny tanio skóry nie sprzedadzą - dodała.

Przed mistrzostwami prowadzone przez trenera Ivana Bednařa "Biało-Czerwone" rozegrają jeszcze w najbliższy weekend wyjazdowy dwumecz z MAC Budapeszt w ramach EWHL.

MŚ dywizji 1B zostaną rozegrane w Katowicach w dniach 28 marca-3 kwietnia z udziałem Włoch, Korei Południowej, Chin, Kazachstanu, Słowenii i Polski.

Miesiąc później też w Katowicach, tyle że w Spodku, odbędą się mistrzostwa świata dywizji 1B seniorów, gdzie rywalami Polaków będą: Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Celem ekipy Tomasza Valtonena będzie powrót na zaplecze elity, co nie udało się w ubiegłorocznych MŚ w Tallinnie.

Głównym partnerem obu imprez oraz rozpoczynającego się w piątek play off ekstraligi został w środę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

- Hokej to dyscyplina sportu droga, efektowna, wywołująca niesamowite emocje. Wymaga wsparcia finansowego. Ostatni mecz kadry seniorów z Kazachstanem pokazał, że niemożliwe staje się możliwe - powiedział podczas konferencji prasowej marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Polacy na początku lutego wygrali prekwalifikacyjny turniej olimpijski w Kazachstanie, pokonując niespodziewanie w decydującym spotkaniu gospodarzy 3:2.

Tym samym awansowali do sierpniowych głównych eliminacji, w których zmierzą się na Słowacji z gospodarzami, Austrią i Białorusią. Awans do igrzysk w Pekinie (2022) wywalczy tylko zwycięzca.

Autor: Piotr Girczys