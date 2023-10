Hokejowe MŚ. Bilety na mecze Polaków idą jak świeże bułeczki

Reprezentacja Polski w hokejowych mistrzostwach świata Elity wystąpi po raz pierwszy od 22 lat. Biało-Czerwoni swoje mecze rozgrywać będą tuż przy naszej granicy w Ostrawie.



Rywalami Polaków w fazie zasadniczej MŚ będą w grupie B: Słowacja, Niemcy, Szwecja, USA, Francja, Kazachstan i Łotwa.

Radosław Piesiewicz: Czas, by polski hokej wyszedł z marazmu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Bilety na mecze Polaków sprzedają się znakomicie

W przedsprzedaży dostępnych było 20 procent biletów z ogólnej liczby miejsc w obu arenach. Jak poinformowali organizatorzy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, największym zainteresowaniem cieszyły się mecze gospodarzy, Słowacji i Polski.

Kolejna część sprzedaży biletów ruszy we wtorek, 10 października o godz. 10.00.

Czechy ostatni raz organizowały hokejowe MŚ w obu tych miastach w 2015 roku. Wówczas na trybunach zasiadło w sumie 741 690 kibiców. To jest rekord wszech czasów, który nie został pobity do tej pory. Teraz organizatorzy liczą na jeszcze lepszy wynik.

Ile za mecze Polaków? Oto ceny biletów na MŚ

Przede wszystkim należy pamiętać, że bilety obejmują nie tylko jeden mecz, ale najczęściej całą sesję w danym dniu, czyli dwa lub trzy spotkania. Kupując wejściówkę na zaplanowany na 11 maja pierwszy mecz Polski z Łotwą równocześnie nabędzie się zatem prawo do obejrzenia zaplanowanego na ten sam dzień spotkania USA - Niemcy. Cena? Najtańsza wersja trzeciej kategorii to wydatek 1980 czeskich koron, czyli prawie 370 złotych. Gdyby natomiast wybrać bilet pierwszej kategorii, wówczas będzie on kosztował już prawie 740 złotych.

Najwięcej trzeba będzie wysupłać z kieszeni za bilety na mecze ze Szwecją i Niemcami, gdyż spotkania te odbędą się jako jedne z trzech zaplanowanych na 12 i 18 maja, przez co cena automatycznie idzie do góry. Najtańsza wersja to ponad 550 złotych, a najdroższa już ponad 900!

W fazie grupowej Polska zagra w Ostrawie siedem razy. Jeśli kibic zechce obejrzeć wszystkie mecze, to przy założeniu, że na każdy zakupi najtańszy istniejący bilet, i tak wyda ponad 2500 złotych za same tylko wejściówki, nie mówiąc już o dojeździe do Czech i noclegach.



Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie / PZHL / materiały prasowe