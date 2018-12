- Cieszę się, że nieobecni na listopadowych meczach w Gdańsku liderzy reprezentacji Polski wracają do składu. Mam nadzieję, że będą z nami już na stałe - powiedział Interii asystent selekcjonera hokejowej reprezentacji Polski Marek Ziętara.

- Selekcjoner Tomek Valtonen rozmawiał z każdym z zawodników, których powołaliśmy i wszyscy wyrazili zgodę przyjazdu na grudniowe zgrupowanie - zapewnia Ziętara.



Rozgrywany na początku listopada w Gdańsku turniej Euro Ice Hockej Challenge, zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, był emocjonujący nie tylko ze względów sportowych ale i... "dzięki" sporowi kluczowych dla polskiej kadry hokeistów zawodników z władzami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Zarzewiem problemów były zaległości związku związane z wypłatą honorariów i brak porozumienia co do ich wysokości. W efekcie trzon kadry odmówił udziału w zawodach. Ich miejsce zajęli młodzi hokeiści, którzy w większości nie mieli do tej pory okazji przywdziać koszulki meczowej z Orłem Białym na piersi i - co warto zaznaczyć, pokazali się na tafli międzynarodowych rozgrywek z niezłej strony.

Marek Ziętara, trener MH Automatyki Gdańsk oraz członek sztabu Tomasza Valtonena, trenera polskiej kadry, w piątek 30 listopada mówił nam, że zaplanowane na początek grudnia zgrupowanie kadry odbędzie się w optymalnym zestawieniu, ale i... że listopadowy spór dał możliwość pokazania się młodym, utalentowanym hokeistom, którzy być może wystąpią w najbliższych mistrzostwach świata.



Reprezentacja Polski seniorów w dniach 9-16 grudnia będzie przebywała na zgrupowaniu w ośrodku przygotowań Fińskiego Komitetu Olimpijskiego w Vierumaki. Jak podaje PZHL, podczas pobytu w Finlandii podopieczni trenera Tomasza Valtonena rozegrają trzy mecze kontrolne - z zespołem TUTO Hockey w Turku (12 grudnia), kadrą Chin dzień później w Vierumaki i KeuPa HT w Keuruu (15 grudnia).



Powołania na zgrupowania i mecze otrzymali:

Bramkarze

Michael Łuba (COMARCH CRACOVIA Kraków)

Przemysław Odrobny (TATRYSKI PODHALE Nowy Targ)

Ondrej Raszka (JKH GKS Jastrzębie)

Pozostali zawodnicy:

Bartłomiej Bychawski (PGE ORLIK Opole)

Mateusz Bryk (GKS Tychy)

Aron Chmielewski (HC OCELARZI Trzyniec/Czechy)

Bartosz Ciura (GKS Tychy)

Krystian Dziubiński (TATRYSKI PODHALE Nowy Targ)

Bartosz Fraszko (TAURON KH GKS Katowice)

Jakub Gimiński (JKH GKS Jastrzębie)

Mateusz Gościński (GKS Tychy)

Oskar Jaśkiewicz Oskar (TATRYSKI PODHALE Nowy Targ)

Bartłomiej Jeziorski (GKS Tychy)

Damian Kapica (COMARCH Cracovia)

Filip Komorski (GKS Tychy)

Arkadiusz Kostek (PGE ORLIK Opole)

Patryk Krężołek (TAURON KH GKS Katowice)

Maciej Kruczek ( COMARCH Cracovia)

Jakub Michałowski (JKH GKS Jastrzębie)

Bartłomiej Neupauer (TATRYSKI PODHALE Nowy Targ)

Łukasz Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie)

Radosław Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie)

Martin Przygodzki (PGE ORLIK Opole)

Filip Starzyński (TAURON KH GKS Katowice)

Jakub Wanacki ( TAURON KH GKS Katowice)

Patryk Wronka (TAURON KH GKS Katowice)

Rezerwowi:

Mateusz Bepierszcz (COMARCH Cracovia)

Dominik Jarosz ( JKH GKS Jastrzębie)

Szymon Marzec ( MH AUTOMATYKA Gdańsk)

Mateusz Michalski (TATRYSKI PODHALE Nowy Targ)

Thomas Ziółkowski ( EC HANNOVER Indians/Niemcy)

Patryk Wajda (TATRYSKI PODHALE Nowy Targ)

Zdjęcie Bartłomiej Neupeur z TatrySki Podhala (przy krążku, za nim Gleb Klimenko z GKS Tychy) dostał powołanie na grudniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. / Grzegorz Momot /PAP







Z Gdańska Łukasz Razowski