Trener kadry seniorów Tomek Valtonen ogłosił skład na zgrupowanie w Toruniu (17-21 kwietnia) i dwa towarzyskie mecze z Litwą w Wilnie. Reprezentacja zakończy tymi spotkaniami przygotowania do MŚ Dywizji IB, które od 28 kwietnia do 4 maja zostaną rozegrane w estońskim Tallinie. Rywalami Polaków, oprócz gospodarzy, będą tam: Japonia, Ukraina, Holandia i Rumunia. Awans zyska tylko zwycięzca.

Zdjęcie Bramkarz John Murray (nr 31), Mateusz Bryk (3. od prawej w dolnym rzędzie), Filip Komorski (nad Brykiem) i Mateusz Gościński (nr 11., po lewej od Bryka) pocieszyli się ze zdobycia mistrzostwa Polski z GKS-em Tychy, a teraz dołączą na zgrupowanie reprezentacji Polski.

W składzie reprezentacji Polski nie ma zawodników, którzy zrezygnowali z występów z Białym Orłem na piersi. Są to: Grzegorz Pasiut (Tauron KH GKS Katowice), Jakub Witecki, Radosław Galant, Bartłomiej Pociecha i Michael Cichy (GKS Tychy). W kadrze nie ma także Bartosza Fraszko, którego czeka w najbliższym czasie operacja. Do kadry, w zależności od przebiegu rywalizacji play off ligi niemieckiej i czeskiej, dołączą Aron Chmielewski i Paweł Dronia. W najgorszym razie, Chmielewski będzie walczył o mistrzostwo Czech do 30 kwietnia, ale jeśli rywalizacja z Libercem zakończy się np. po sześciu meczach (gra się do czterech zwycięstw), będzie wolny już 28 kwietnia.

Trenerzy reprezentacji Polski powołali 29 zawodników (3 bramkarzy, 10 obrońców i 16 napastników). Na MŚ w Tallinie selekcjoner Tomek Valtonen zabierze 20 zawodników z pola i 2 bramkarzy.



Polacy spotkania towarzyskie z reprezentacją Litwy rozegrają 23 i 24 kwietnia. MŚ Dywizji IB w Tallinie rozpoczną się 28 kwietnia i potrwają do 4 maja.



Powołania na zgrupowanie w Toruniu:



Bramkarze: John Murray (GKS Tychy), Przemysław Odrobny (TatrySki Podhale Nowy Targ), Ondrej Raszka (JKH GKS Jastrzębie).



Obrońcy: Mateusz Bryk, Bartosz Ciura (obaj GKS Tychy), Marcin Kolusz, Oskar Jaśkiewicz, Robert Mrugała, Patryk Wajda (wszyscy TatrySki Podhale Nowy Targ), Arkadiusz Kostek (PGE Orlik Opole), Maciej Kruczek, Mateusz Rompkowski (obaj Comarch Cracovia), Jakub Michałowski (JKH GKS Jastrzębie).



Napastnicy: Adam Domogała, Paweł Zygmunt, Damian Kapica (wszyscy Comarch Cracovia), Krystian Dziubiński, Mateusz Michalski, Bartłomiej Neupauer, Krzysztof Zapała (wszyscy TatrySki Podhale Nowy Targ), Mateusz Gościński, Bartłomiej Jeziorski, Filip Komorski (wszyscy GKS Tychy), Alan Łyszczarczyk (Mississauga Steelheads/Kanada), Szymon Marzec (MH Automatyka Gdańsk), Martin Przygodzki (KS Unia Oświęcim), Tomasz Malasiński, Filip Starzyński, Patryk Wronka (wszyscy Tauron KH GKS Katowice).