Hokejowa reprezentacja Polski. Damian Kapica najlepszym snajperem od 1993 r.

Napastnik Comarch Cracovii Damian Kapica wpisał się złotymi zgłoskami do historii polskiego hokeja, strzelając pięć goli Ukrainie w wygranym 7-3 przez Orłów meczu MŚ Dywizji IB w Tallinie. Okazuje się, że to drugi wynik w historii "Biało-Czerwonych". Na takiego snajpera czekaliśmy dłużej niż ćwierć wieku!

Zdjęcie Damian Kapica, co zrozumiałe, został wybrany najlepszym zawodnikiem w meczu z Ukrainą. Wśród Ukraińców wyróżniono Wadima Mazura. /INTERIA.PL

Więcej bramek w oficjalnym meczu reprezentacji Polski strzelił tylko Piotr Zdunek. Na MŚ gr. B w 1993 r., rozgrywanych w Eindhoven, pochodzący z ŁKS-u Łódź filigranowy napastnik zdobył sześć bramek, a Polska rozbiła Chiny 21-1. Przez porażkę w pierwszym meczu 3-4 z Wielką Brytanią nie awansowaliśmy wówczas do elity.

Damian Kapica strzelił pięć bramek znacznie silniejszemu rywalowi, jakim - mimo odmłodzenia składu - jest wciąż Ukraina.



We wtorek jest przerwa na turnieju w Tallinie. W środę, o godz. 19, Polacy zmierzą się z niepokonaną dotąd Rumunią. Transmisja w TVP Sport.



Co ciekawe, oglądalność meczów "Biało-Czerwonych" nie jest zła. Pierwsze dwa spotkania - z Holandią (8-1) i Ukrainą oglądało średnio po 120 tys. widzów. Dzięki meczowi z Ukrainą, rozgrywanym o niekorzystnej dla telewidzów porze (godz. 15:30) TVP Sport miała 1,5 proc. udział w rynku, co jak na stację tematyczną jest dobrym wynikiem.

MiBi