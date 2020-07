Reprezentant Polski Alan Łyszczarczyk będzie kontynuował swoją karierę w Czechach. 22-letni napastnik podpisał umowę z HC Verva Litvínov i będzie klubowym kolegą Pawła Zygmunta i Samsona Mahboda znanych z gry w Polskiej Hokej Lidze.

Dla Łyszczarczyka to powrót po pięciu latach do Czech, gdzie rozwijał swój talent w Piratach Chomutov.

Łyszczarczyk związał się roczną umową z opcją przedłużenia. W kontrakcie ma klauzulę umożliwiającą skorzystanie z oferty zza oceanu.

- Od jutra zaczynam już treningi w Litvinovie. Nowy trener chce odmłodzić drużynę, dlatego podoba mi się jego wizja gry. Podpisałem umowę już teraz, bo nie wiadomo jak potoczy się sytuacja z ligami w Kanadzie i USA. Jest zbyt wiele znaków zapytania, a ja chcę już grać - mówi "Łyżka".



Co ciekawe w sierpniu 2018 roku 22-latek przebywał na testach w beniaminku Tipsport Extraligi HC Energie Karlowe Wary, jednak po miesiącu zdecydował się wrócić do juniorskiej OHL.



- Język czeski znam perfekcyjnie, mam dużo znajomych w okolicy gdyż Chomutov jest 15 minut od Litvinova. Także myślę, że żadnych problemów z odnalezieniem się nie będzie. Tym bardziej, że to przemyślana decyzja pod względem hokejowym i życiowym - wyjaśnia nowotarżanin.



Nowy klub polskiego napastnika w poprzednim sezonie rzutem na taśmę utrzymał się z czeskiej Extralidze. W ostatniej kolejce ligowej wygrał bezpośrednie starcie z Rytíři Kladno 6-2 i to rywale spadli do niższej klasy rozgrywkowej.