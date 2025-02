Ciekaw jestem naszego meczu z Włochami. Rozmawiałem z Jasonem Seedem, który występuje w reprezentacji Włoch i przekonywał, że tworzą mocny team, bo przygotowują się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w 2026 roku w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo. Z nimi także będziemy rywalizować wiosną o awans do elity. Moim zdaniem Włosi oraz Wielka Brytania to główni faworyci do awansu, ale mam nadzieję, że już w tym roku wrócimy do grona najlepszych drużyn świata

~ zaznacza Krystian Dziubiński.