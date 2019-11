Selekcjoner hokejowej reprezentacji Polski Tomasz Valtonen poprowadził kadrę w listopadowym turnieju EIHC w Gdańsku, potem rozstał się z niemieckim Ravensburg Towerstars, a poniedziałek objął szwedzki zespół Mora. - To był intensywny czas - powiedział Fin.

Valtonen zamienił drugą ligę niemiecką na ten sam poziom w Szwecji.

- Na rozstaniu z Ravensburgiem nie zaważyły wyniki. Graliśmy przecież bardzo dobrze, mieliśmy dwa punkty straty do drugiego miejsca. Chodziło o różne spojrzenie na kierunek, w jakim mamy iść. W efekcie wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy - dodał Valtonen.

Przyznał, że nad propozycją ze Szwecji zastanawiał się sześć godzin.

- Największy problem był z zapewnieniem opieki dla dzieci, bo żona musiała w sprawach zawodowych pojechać do Finlandii. Udało się to wszystko załatwić. W poniedziałek miałem spotkania w klubie, poprowadziłem pierwszy trening, a w środę czeka mnie pierwszy mecz ligowy - wyjaśnił szkoleniowiec.

Jego nowy klub po spadku z ekstraligi chce do niej jak najszybciej wrócić.

- Na razie jesteśmy na 13., przedostatnim miejscu. Pierwszy cel to odrobienie strat i załapanie się do play off z udziałem ośmiu ekip, a potem - zobaczymy. Zakontraktowaliśmy właśnie trzech nowych, kanadyjskich napastników, którzy powinni już zagrać w środowym spotkaniu - stwierdził.

Chwalił umiejętności swoich nowych podopiecznych.

- Już po pierwszych zajęciach widać, że wiele potrafią, świetnie reagują na wydarzenia na lodowisku - zauważył Valtonen.

W poprzednim sezonie urodzony w Polsce trener łączył pracę w kadrze z prowadzeniem ekstraligowego Podhala Nowy Targ, latem przeniósł się do Niemiec, w poniedziałek rozpoczął pracę w Szwecji.

Najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu reprezentacyjnego będą kwietniowe mistrzostwa świata Dywizji IB w Katowicach, gdzie rywalami Polaków będą Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina. Celem "Biało-Czerwonych" będzie powrót na zaplecze elity, co nie udało się pod kierunkiem Valtonena podczas tegorocznych MŚ w estońskim Tallinnie.

