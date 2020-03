Trener hokejowej reprezentacji Polski Tomasz Valtonen przebywa w Finlandii, gdzie odbywa kwarantannę. - Tydzień temu wróciłem do domu ze Szwecji, jeszcze przez tydzień jestem objęty kwarantanną - przyznaje Valtonen

W tym tygodniu Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) odwołała zaplanowane na przełomie kwietnia i maja w Katowicach Mistrzostwa Świata Dywizji IB seniorów z udziałem reprezentacji Polski. Drużyna trenera Tomka Valtonena miała walczyć o awans na zaplecze elity.

- To był dla nas najważniejszy turniej w tym roku. Nie byłem zaskoczony decyzją IIHF, spodziewałem się tego już kilka tygodni wcześniej, bo widziałem, jak zmienia się sytuacja na świecie. Przed mistrzostwami wszystko mieliśmy zaplanowane i przygotowane, w połowie kwietnia mieliśmy rozegrać dwa mecze kontrolne z Wielką Brytanią, a tuż przed rozpoczęciem turnieju sparing z reprezentacją Rumunii. Niestety w tym roku mistrzostwa się nie odbędą, pocieszające jest jednak to, że mamy grać w Katowicach w 2021. To bardzo ważne dla polskiego hokeja, naszych kibiców - mówi Tomek Valtonen.

Na sierpień w Bratysławie zaplanowane są eliminacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Do tych eliminacji Polska dostała się, wygrywając prekwalifikacyjny turniej w Kazachstanie. Biało-czerwoni sprawili tam wielką niespodziankę, wygrywając decydujący mecz z Kazachstanem 3-2. W sierpniu w Bratysławie rywalami będą bardzo mocne ekipy: Słowacją Austria i Białoruś.



- Mamy już przygotowany plan zgrupowania, ale najpierw trzeba poczekać aż uporamy się z koronawirusem - zaznacza Valtonen, który w zakończonym sezonie prowadził drużynę Mora IK w drugiej lidze szwedzkiej.



- Kiedy przejąłem zespół zajmowaliśmy przedostaną, trzynastą pozycję w tabeli. Skrócony sezon zakończyliśmy na dziewiątym miejscu - dodaje.

Szkoleniowiec przebywa obecnie w Finlandii.



- Tydzień temu wróciłem do domu ze Szwecji, jeszcze przez tydzień jestem objęty kwarantanną. W Finlandii też sytuacja jest wyjątkowa, pozamykane są szkoły, granice. - przyznaje.