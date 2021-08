​Hokej. Selekcjoner reprezentacji Polski wybrał ostateczny skład na kwalifikacje olimpijskie

Reprezentacja Polski

Selekcjoner reprezentacji Polski Robert Kalaber podał ostateczny skład, w którym reprezentacja Polski przystąpi do turnieju kwalifikacyjnego do zimowych igrzysk olimpijskich. Do Bratysławy pojedzie trzech bramkarzy, dziewięciu obrońców i trzynastu napastników.

