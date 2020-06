Hokej. Robert Kalaber: Chłopcy muszą więcej trenować

​W nowym sezonie kibiców hokeja na lodzie czeka wiele dobrego: rozwój reprezentacji Polski pod kierunkiem nowego selekcjonera Roberta Kalabera, Mistrzostwa świata dywizji 1B seniorów w Katowicach, turniej prekwalifikacyjny kobiet w Gdańsku oraz rozgrywki Polskiej Hokej Ligi, do których zgłosiło się aż 12 drużyn.

Kiedy cały kraj czeka na totalne odmrożenie, polski hokej szykuje się na zmrożenie lodu i powrót rozgrywek.

Robert Kalaber nowym trenerem reprezentacji

We wtorek trenerem "Biało-Czerwonych" został Robert Kalaber. 50-letni Słowak osiągał sukcesy z JKH GKS-em Jastrzębie (srebro i brązowy medal mistrzostw Polski, dwukrotne zdobycie Pucharu Polski oraz triumf w Pucharze Wyszehradzkim), był też trenerem reprezentacji Bułgarii, a wcześniej prowadził m.in. Duklę Trenczyn.

- Wyboru dokonaliśmy jednomyślnie. Postawiliśmy na trenera, który przez lata pracował na Słowacji, ale zadomowił się u nas i osiągnął sukces. Świetne zna środowisko hokejowe, ma dobrą rękę do młodzieży i wyraźnie widać, że hokej to jego pasja - mówi Mirosław Minkina, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Ważna praca z młodzieżą

Jednym z głównych celów nowego selekcjonera jest szkolenie młodych zawodników.

- Będę rozmawiał z trenerami kadry U-16, U-18 i U-20, aby ujednolicić treningi. Zauważyłem, że polska młodzież jest dobrze przygotowana taktycznie, ale gorzej wypada pod względem fizycznym. Chłopcy muszą więcej trenować. Będziemy dążyć do tego, aby absolwenci SMS Katowice byli dobrze przygotowani do gry wśród seniorów. Zamierzam wprowadzać do kadry młode wilczki - mówi Robert Kalaber.

Zagramy szybko i widowiskowo

Priorytetowa impreza nowego selekcjonera "Biało-Czerwonych" to przyszłoroczne mistrzostwa świata dywizji 1B seniorów, które odbędą się w Katowicach.

- Świetnie, że będziemy grać przed własną publicznością, naszym celem jest awans - deklaruje Słowak. Jak zagra kadra pod wodzą nowego selekcjonera? - Podobało mi się, jak zespół prezentował się za czasów Tomka Valtonena, ale mam oczywiście swoje pomysły. Chcemy grać szybko i widowiskowo. W meczach towarzyskich sprawdzimy różne warianty, a w najważniejszych spotkaniach system gry będzie dopasowany do każdego z rywali - odpowiada trener.

Święto hokeja w Katowicach, prekwalifikacje w Gdańsku

Mistrzostwa świata odbędą się w katowickim Spodku w dniach 26 kwietnia-2 maja 2021 roku. Rywalami naszej reprezentacji będą Estonia, Litwa, Serbia, Japonia i Ukraina.

- Walczyliśmy o ten turniej, ale ze względu na pandemię nie udało się go rozegrać w tym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym odbędzie się bez żadnych przeszkód. Wierzę, że to będą dla nas piękne mistrzostwa - mówi Mirosław Minkina.

Zanim jednak będziemy przeżywać hokejowe emocje w Spodku, czekają nas emocje z udziałem żeńskiej drużyny w Gdańsku, gdzie od 11 do 14 lutego 2021 roku polskie hokeistki powalczą z Holandią, Meksykiem i Turcją o przepustkę do decydującej fazy kwalifikacji olimpijskich.

Polska Hokej Liga z 12 drużynami?

Jeszcze wcześniej, bo już 13 września rozpoczną się rozgrywki Polskiej Hokej Ligi. Do rozgrywek zgłosiło się dwanaście zespołów, w tym m.in. drużyny z Sanoka (ostatnio grała w lidze w sezonie 2015/16), Krynicy (ostatnio w sezonie 2013/2014) oraz drugi klub z Gdańska - Stoczniowiec. - Proces licencyjny trwa do końca czerwca, kluby muszą uzupełnić dokumentację finansową. Jak zostanie zamknięty w przeciągu siedmiu dni przedstawimy terminarz rozgrywek - mówi Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i Komisarz PHL.