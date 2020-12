Zapraszamy na relację tekstową z meczu Polska - Węgry. To drugi towarzyski mecz Biało-Czerwonych z Madziarami w ciągu 24. godzin. W pierwszym spotkaniu Polacy wygrali 2-1. Początek spotkania o godzinie 17:45.

Polska pokonała Węgry 2-1 (1-1, 0-0, 1-0) w pierwszym z dwóch zaplanowanych na grudzień meczów towarzyskich. Zwycięstwo podopiecznym trenera Roberta Kalabera zapewnił gol Dominika Pasia na pięć sekund przed końcową syreną.

Do drugiego spotkania Biało-Czerwoni podejdą w nieco zmienionym składzie, między innymi z innym bramkarzem. Węgrzy przyjechali kadrą, którą można nazwać rezerwową, składa się wyłącznie z zawodników "krajowych".



Skład reprezentacji Polski: Murray (Kieler) - Ciura, Bryk, Mroczkowski, Komorski, Kapica - Jaworski, Górny, Krężołek, Pasiut, Wronka - Kostek, Horzelski, Michalski, Starzyński, Przygodzki - Krawczyk, Michałowski, Łyszczarczyk, Paś, Wałęga.



1. minuta - Pierwsze wznowienie dla Polaków, buliki to duży atut polskiej reprezentacji.



2. minuta - Kostek do Wronki pod bramkę, pada strzał, dobijał jeszcze Krężołek. Niewiele zabrakło.

2. minuta - GOL na 1-0 dla Polski. Starzyński powalczył o gumę na tylnej bandzie, a zamieszanie podbramkowe wykorzystał Michalski!



2. minuta - Sędziowie weryfikują poprawność gola, mogło dojść do niedozwolonego przeszkadzania bramkarzowi lub spalonego w polu bramkowym.



2. minuta - Gol ostatecznie zaakceptowany. Podobnie jak wczoraj, Polacy szybko obejmują prowadzenie.

3. minuta - Dwa groźne strzały w kierunku bramki Johna Murraya, dobrze przesuwa się i broni polski golkiper.



4. minuta - Kapitan kadry Bartosz Ciura z dystansu, ale krążek wraca za polską bramkę.



6. minuta - Murray pomaga kijem obrońcom, później szybka kontra zakończona strzałem Łyszczarczyka.

8. minuta - Długie posiadanie krążka w strefie ofensywnej w wykonaniu Węgrów. Murray ostatecznie mrozi daleko od swojej "świątyni".



9. minuta - Inicjatywa po stronie Madziarów, miał szczęście Murray, że jeden ze strzałów przeleciał tuż nad bramką.

10. minuta - Bryk podłączył się do ofensywy, potrzebujemy więcej takich wejść naszych obrońców.



11. minuta - Zaraz po wjeździe do tercji strzelał Jaworski, możliwe że to jego pierwszy strzał w reprezentacji w drugim występie.



12. minuta - Z zerowego kąta starał się Kapica, kolejne wygrane buliki Polaków, nie wygląda to źle.

14. minuta - Wałęga mógł strzelać, ale wybrał podanie. Ważne, że było zagrożenie pod bramką Hetenyia.



17. minuta - Niepewna interwencja Murraya przy prostym strzale po lodzie. Guma nawet nie leciała w lustro bramki.

18. minuta - Aktywny jest Wałęga, może się podobać jego motoryka.



18. minuta - Kara dla Węgrów, spowodowali upadek Wronki, będzie przewaga liczebna prawie do końca tercji (lub gol).

19. minuta - Pasiut szuka gola od wczoraj, ale przewagi grane na niego nikogo nie zaskakują.



20. minuta - Świetny powrót do obrony Ciury, ale to marne pocieszenie, bo przewaga niewykorzystana.

Po pierwszej tercji jest 1-0 dla Polski. Błyskawiczny gol tuż po rozpoczęciu spotkania został strzelony przez Michalskiego.



21. minuta - Wróciliśmy do gry, Komorski potężnie w płynnej jeździe, huk uderzenia krążka w tylną bandę.

21. minuta - Kara dla Węgrów, druga przewaga Polaków, czy to będzie ósma z rzędu niewykorzystana szansa w "pięciu na czterech" w ciągu tego dwumeczu?



22. minuta - Nie nacieszyli się z tego "power play" podopieczni Roberta Kalabera.

22. minuta - Pięć sekund i Kostek fauluje, przez prawie pełne dwie minuty gra będzie się toczyła w "czterech na czterech".

23. minuta - Wykorzystują przestrzeń na lodzie Węgrzy i wyrównują na 1-1.



23. minuta - Strzelcem gola Christopher Bodo, dwukrotnie strzelał z bliska bez reakcji obrońców, to nie powinno mieć miejsca.

25. minuta - Kilka udanych akcji, Wałęga znów dynamicznie i konkretnie.

27. minuta - Polacy założyli zamek, ładny pozycyjny atak, rozprowadzał go głównie Kapica.



29. minuta - Pasiut z prawej strony, potem Wronka z lewej, ale nie udaje się wrócić na prowadzenie.