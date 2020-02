Poznaliśmy miasto, w którym odbędzie się turniej finałowej rundy kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskich 2022 z udziałem reprezentacji Polski. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom nie będą to Koszyce, a stolica Słowacji Bratysława.

Wideo Turniej prekwalifikacyjny. Kazachstan - Polska 2-3. Skrót wideo

Turniej grupy D, w której Polacy zmierzą się ze Słowacją, Austrią i Białorusią, zostanie rozegrany na Stadionie Zimowym im. Ondreja Nepeli w Bratysławie w dniach 27-30 sierpnia. Na igrzyska w Pekinie pojedzie tylko zwycięzca imprezy.



Do porozumienia między władzami stolicy Słowacji a tamtejszym związkiem hokejowym (SZĽH) doszło dzięki temu, że miejscowi radni zgodzili się o 37 procent obniżyć koszty wynajęcia hali na ten czas. SZĽH zapłaci miastu za wynajem 60 tysięcy euro.



Jak informowaliśmy wcześniej, Bratysława była dla władz słowackiego hokeja opcją rezerwową, bo początkowo planowano rozegranie turnieju w Koszycach. Został nawet podpisany list intencyjny w tej sprawie. Tamtejsza Steel Arena jest jednak poważnie zadłużona, a miasto już raz udzieliło pożyczki operatorowi obiektu, który dzięki temu mógł zapłacić zaległe rachunki. Prezydent Koszyc jest w ciągłym sporze ze spółką zarządzającą halą, a tego konfliktu nie udało się rozwiązać w terminie, by porozumieć się także z SZĽH.



Prezes słowackiego związku, były znakomity hokeista Miroslav Szatan postanowił dłużej nie czekać na porozumienie i wybrał ofertę stolicy swojego kraju. "Byliśmy pod presją czasu, dlatego zdecydowaliśmy się na Bratysławę. W Koszycach obiecali nam, że wszystko zostanie rozwiązane i pójdzie bez problemów, ale ciągle są jakieś opóźnienia" - skomentował Szatan.



Słowacji prawo organizacji turnieju finałowej rundy kwalifikacji olimpijskich przysługuje na mocy przepisów międzynarodowych jako krajowi, którego reprezentacja jest w grupie D najwyżej notowana w światowym rankingu. Słowacy są w nim w ogóle najwyżej notowanym zespołem, który musi się kwalifikować do igrzysk w 2022 roku. Prawo startu w męskim turnieju hokejowym ma 8 najlepszych zespołów z tej klasyfikacji oraz Chiny jako gospodarz.



"Kwalifikacje olimpijskie to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie męskiego hokeja. Jako organizator musimy ponieść niemałe wydatki związane z organizacją oraz pełnym przygotowaniem tej ważnej imprezy. Turniej daje Bratysławie kolejną szansę na pokazanie się na arenie międzynarodowej, a jednocześnie może stanowić szansę motywacji dzieci i młodzieży w mieście do zaangażowania się w sport" - napisał Szatan do władz stolicy Słowacji.



Polska swój udział w cyklu kwalifikacji olimpijskich rozpoczęła na początku tego miesiąca wygrywając turniej preeliminacyjny w kazachskim Nur-Sułtanie, gdzie sensacyjnie pokonała reprezentacje Holandii, Kazachstanu i Ukrainy.