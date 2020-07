Tomasz Marznica został selekcjonerem hokejowej reprezentacji Polski kobiet. Zastąpił Ivana Bednara, którego przez trzy lata był asystentem. Słowak będzie współpracował z kadrą jako trener koordynator.

"Dokonaliśmy zmian, ale Ivan Bednar pozostaje w sztabie i będzie wspierał Tomasza Marznicę. Obaj współpracowali ze sobą i doskonale się znają. Inwestujemy w naszych trenerów i podążamy śladami najlepszych. W reprezentacji Finlandii i Szwajcarii kobiece kadry przekazano młodym trenerkom, które mają wsparcie bardziej doświadczonych szkoleniowców. U nas kadrę U-18 objęła Magdalena Jabłońska" - wyjaśniła wiceprezes PZHL Marta Zawadzka, odpowiedzialna w federacji za kobiecy hokej.

Polki miały na przełomie marca i kwietnia grać w Katowicach w MŚ Dywizji 1B, jednak impreza została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. To miał być docelowy start kadry w tym roku.



Turniej z udziałem Chin, Włoch, Korei Południowej, Kazachstanu i Słowenii zostanie za rok rozegrany w Chinach.



Na ubiegłorocznych MŚ tej samej dywizji Polki przegrały z Holandią 0:2 w ostatnim meczu decydującym o awansie i zajęły trzecie miejsce.



Biało-czerwone w minionym sezonie po raz pierwszy wystąpiły w Europena Women's Hockey League, gdzie rywalizowały z silnymi klubowymi ekipami z Austrii, Danii, Kazachstanu, Słowenii, Węgier i Włoch.



"Ten inauguracyjny występ w lidze europejskiej wypadł dobrze. Do ostatniego meczu liczyliśmy się w walce o czołową czwórkę, ostatecznie zajęliśmy szóste miejsce (na 10 ekip). Karolina Późniewska została wybrana do najlepszej piątki całej rywalizacji, jako jedyna zawodniczka spoza półfinalistów. Dlatego w przyszłym sezonie chcielibyśmy się pokusić o miejsce w czwórce" - powiedziała PAP Zawadzka.



Rywalizacja w EWHL została dokończona przed wybuchem epidemii. Wygrała ją węgierska drużyna KMH Budapeszt.