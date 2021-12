Docelową imprezą sezonu są dwukrotnie (2020 i 2021) przekładane z powodu pandemii COVID-19 MŚ Dywizji 1B, które mają się odbyć w katowickim Spodku w dniach 25 kwietnia - 1 maja 2022. Oprócz Polski zagrają tam Estonia, Japonia, Litwa, Serbia i Ukraina.

W kwietniu biało-czerwoni w Katowicach wygrali Turniej Trójmorza, pokonując Estonię 6:1, Litwę 8:1 i Łotwę 4:1.Miesiąc później wystąpili w Lublanie w zawodach pod nazwą "Beat Covid-19". Wygrali tam jeden mecz - z Ukrainą po dogrywce 4:3 - i doznali czterech porażek: z Austrią 2:3, Francją 0:1, Słowenią 1:2 i Rumunią 2:3 po dogrywce.

Pod koniec sierpnia Polacy rywalizowali w Bratysławie w finałowej rundzie kwalifikacji olimpijskich. Zaczęli zawody od sensacyjnego pokonania Białorusi 1:0, ale potem przegrali z gospodarzem Słowacją 1:5 i Austrią 1:4.

Robert Kalaber trener reprezentacji Polski powołał nowego bramkarza

W listopadzie - grając w mocno odmłodzonym składzie - wygrali w estońskim Tallinnie towarzyski turniej Baltic Challenge Cup, po zwycięstwach z Litwą 11:3, akademicką kadrą Łotwy 8:4 i Estonią 8:1.

Słowak Kalaber przed bytomskimi zawodami podkreślił, że ma co prawda gotowy trzon reprezentacji, ale wciąż szuka kandydatów m.in. do gry w czwartym ataku. Powołanie do kadry dostał też po raz pierwszy bramkarz Paweł Bizub (Tauron Podhale Nowy Targ).

Program turnieju w Bytomiu:

czwartek

15.30 Węgry - Ukraina

19.00 Polska - Francja

piątek

15.30 Francja - Ukraina

19.00 Polska - Węgry

sobota

14.00 Węgry - Francja

17.30 Polska - Ukraina