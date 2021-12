Francuzi przyjechali do Bytomia w odmłodzonym składzie. Trener Philippe Bozon postanowił sprawdzić zawodnikiem, którzy dotąd w reprezentacji nie grali. Większość zawodników na co dzień gra we francuskiej Ligue Magnus.



Dwie z trzech bramek dla "Trójkolorowych" zostały zdobyte w przewagach liczebnych. Przed ostatnią tercją było 3-0 dla Francuzów, ale Polacy zaliczyli udaną końcówkę.





Hokej. Christmas Cup. Polska - Francja. Gole zdobyli Bukowski i Łyszczarczyk

Najpierw straty skrócił Radosław Sawicki po dograniu Bartosza Ciury, który w ten sposób zrehabilitował się nieco za wcześniej łapane kary. Później gola w "power play" dodał także Jakub Bukowski i w końcówce kwestia końcowego wyniku była jeszcze otwarta.





Polska - Francja 2-3 (0-1, 0-2, 2-0)

Bramki: 0-1 Dylan Fabre (10), 0-2 Pierrick Dube (21), 0-3 Pierrick Dube (39), 1-3 Radosław Sawicki (51), 2-3 Jakub Bukowski (54).

Kary: Polska - 8 minut; Francja - 8 minut.

Widzów: 800.