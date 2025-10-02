Fin poprowadzi hokejową reprezentację Polski. Wiadomo, kiedy zadebiutuje

Robert Kalaber reprezentację Polski w hokeju na lodzie prowadził przez pięć lat. Razem z nią przeszedł drogę z Dywizji IB (trzeci poziom rozgrywek) do Elity. Polska wróciła do grona najlepszych ekip globu po 22 latach przerwy.

Niestety nie utrzymała się w Elicie. Kalaber w kolejnym sezonie odmłodził reprezentację i ta walczyła o utrzymanie w Dywizji IA. W czerwcu wygasł mu jednak kontrakt, a niedawno zmieniły się też władze PZHL.

Pekka Tirkkonen nowym selekcjonerem hokejowej reprezentacji Polski

Te postanowiły nie przedłużać umowy ze Słowakiem, choć ten - jak przyznał w oświadczeniu - liczył na to.

Nowym selekcjonerem hokejowej reprezentacji Polski został zatem Fin Pekka Tirkkonen. Szkoleniowiec ten pracuje od 15 października 2023 roku w GKS Tychy, z którym w minionym sezonie wywalczył mistrzostwo i Puchar Polski.

- Zarząd PZHL jednogłośnie zatwierdził wybór Tirkkonena na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Potrzebne jest świeże podejście i nowy impuls dla naszej kadry. Nowy szkoleniowiec ma sporo atutów. Duże doświadczenie, bo pracował nie tylko w swojej ojczyźnie, ale również w Niemczech, Szwecji i Danii. Doskonale zna również naszą ligę i polskich hokeistów a fińska myśl szkoleniowa jest ceniona na całym świecie - tłumaczył prezes PZHL Krzysztof Woźniak.

To dla mnie duże wyróżnienie i wyzwanie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i gotowy do rozpoczęcia pracy. Polska ma duże tradycje hokejowe i mam nadzieję, że przywrócimy reprezentacji należne jej miejsce na świecie. Cieszę się, że mistrzostwa świata Dywizji IA odbędą w Sosnowcu. Dla hokeistów, sztabu szkoleniowego, działaczy, kibiców to wielka sprawa, że gramy u siebie

Fin zadebiutuje jako selekcjoner podczas turnieju z udziałem Włoch, Wielkiej Brytanii i Słowenii, który 6-8 listopada zostanie rozegrane w Sosnowcu. Podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu.

Wiosną Polska będzie organizatorem MŚ Dywizji IA. Te rozegrane zostaną w Sosnowcu. Rywalami Biało-Czerwonych będą: Kazachstan, Francja, Ukraina, Japonia i Litwa.

