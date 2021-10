- Granie w hokeja na lodzie to niesamowita frajda, a oglądać nasze dziewczyny w akcji to sama przyjemność - mówiła Ewelina, która była wyraźnie podekscytowana hokejem. W zajęciach towarzyszył jej polski rajdowiec włoskiego pochodzenia Andrea "Andi" Mancin, który na stopie prywatnej jest partnerem piosenkarki.



Ewelina Lisowska trzyma kciuki. Polskie hokeistki walczą o IO

"Biało-Czerwone" przygotowują się do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich 2022, który odbędzie się w dniach dniach 7-10 października w Bytomiu.

W sobotę i niedzielę Hokejowe Orlice czekają mecze z węgierską drużyną w EWHL (Europejska Liga Kobiet), a w przyszłym tygodniu turniej. Lisowska, która wylansowała takie hity jak "W stronę słońca" i "Jutra nie będzie" świetnie jeździ na łyżwach, ale po raz pierwszy miała okazję trenować hokej na lodzie.

- Mam nadzieję, że wszyscy będą mocno kibicować dziewczynom, które są waleczne, zdolne i utalentowane. Trzymajmy za nie kciuki - mówiła popularna piosenkarka, której pasją jest także kick-boxing.

Przy okazji kręcenia teledysku do piosenki "Zrób to" wcieliła się w rolę kick-bokserki, rozpoczęła wtedy treningi i kontynuuje je do dzisiaj. Lisowska bardzo dobrze prezentowała się na treningu hokejowym. Zajęcia obserwował prezes Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich, Mariusz Gabrek, który stwierdził, że na kolejne mecze HRAP wyśle powołanie sympatycznej piosenkarce.

Świetnie na tafli radził sobie Mancin, który brał udział w meczach charytatywnych reprezentacji rajdowców przeciwko Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich. Mancin przygotowuje się do meczu rajdowców z artystami, który odbędzie się 18 grudnia w Cieszynie.

Ewelina Lisowska podbija świat piosenki, a Marta Zawadzka - świat hokeja

Po zajęciach goście otrzymali specjalne prezenty z rąk Marty Zawadzkiej, która podbija świat hokeja. Pani Marta jest w zarządzie nie tylko Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, ale także Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie jako jedna z dwóch kobiet. Lisowska otrzymała od niej koszulkę z numerem 11, a Mancin - z numerem 24.

MiKi





Zdjęcie Ewelina Lisowska w szatni hokejowej reprezentacji kobiet / Fot. Michał Chwieduk / Informacja prasowa

Zdjęcie Marta Zawadzka z zarządu PZHL i IIHF wręczyła koszulkę Ewelinie Lisowskiej / Michał Chwediuk / INTERIA.PL/Informacja prasowa

Zdjęcie Ewelina Lisowska i Andi Mancin (drugi od lewej w górnym rzędzie) z hokejową reprezentacją Polski kobiet / Fot. Michał Chwieduk / INTERIA.PL/Informacja prasowa

Zdjęcie Ewelina Lisowska dobrze radziła sobie z kijem i krążkiem / Fot. Michał Chwieduk / INTERIA.PL/Informacja prasowa