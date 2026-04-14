Białorusin zagra w reprezentacji Polski? "Mógłby zasilić kadrę"

Od ponad czterech lat w Tauron Hokej Lidze (THL) w barwach Unii Oświęcim występuje białoruski obrońca Roman Diukow. 30-latek stara się o polski paszport i kto wie, czy w przeszłości nie zasili reprezentacji Polski, choć wcześniej występował w mistrzostwach świata Elity w barwach Białorusi.

Przepisy są takie, że jeśli wcześniej grał w innej kadrze, to musi przez cztery lata grać w lidze kraju, w którego barwach chce występować. Diukow spełnia ten wymóg, bo we wrześniu minie pięć lat, odkąd gra w Unii.

Białorusin czeka na polski paszport. Może zasilić naszą kadrę

To hokeista, który grał w wielu ligach, ale też występował w ECHL, gdzie zagrał nawet w Meczu Gwiazd. Z reprezentacją Białorusi był na MŚ Elity w 2016 i 2018 roku. Od września 2021 roku jest zawodnikiem Unii Oświęcim.

Jeśli otrzyma polski paszport, to nie widzę przeszkód. To solidny i dobry obrońca. Gdyby sprawa przyznania obywatelstwa nabrała rozpędu, to myślę, że w przyszłym roku mógłby zasilić naszą kadrę

W reprezentacji Polski występuje kilku naturalizowanych hokeistów: Czech Tomas Fucik, Białorusin Mikołaj Syty, czy Kanadyjczyk Christian Mroczkowski.

- Przykład Mroczkowskiego, który był w ostatnich latach pomijany przy powołaniach, pokazuje, że warto stawiać na takich zawodników. Co do Diukowa, to nie było na razie żadnych rozmów dotyczących gry w reprezentacji Polski, ale jeśli będzie miał polski paszport, to na pewno temat się pojawi i będzie brany pod uwagę - zakończył Rzeszutko.

W USA i Kanadzie gra wielu hokeistów, którzy mają polskie pochodzenie. Gdyby jednak chcieli grać w polskich barwach, to musieliby przez przynajmniej dwa sezony występować w naszych krajowych rozgrywkach, żeby mogli występować w kadrze.

Polacy zaczynają walkę o hokejową elitę

Od 2-8 maja reprezentacja Polski będzie walczyła w Sosnowcu o awans do hokejowej Elity. Rywalami Biało-Czerwonych będą: Ukraina, Francja, Kazachstan, Japonia i Litwa. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.

Transmisje hokejowych MŚ Dywizji IA 2026 dostępne będą w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Mecze będzie można obejrzeć też w Internecie i na urządzeniach mobilnych na Polsat Box Go. Tekstowe relacje ze spotkań Polaków w Interii Sport.

Reprezentacja Polski w hokeju wystąpi w MŚ 2026 Dywizji IA przed publicznością w Sosnowcu

Roman Diukow

Jarosław Rzeszutko

Korespondencja Marcina Lepy przed finałem hokeja. "To najdroższe wydarzenie tych igrzysk" Polsat Sport