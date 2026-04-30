Wkrótce na żywo
Polska - Ukraina w Mistrzostwach Świata dywizji 1A. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 02 maja 2026 godz. 19:30
Już w najbliższą sobotę, 2 maja, Sosnowiec stanie się stolicą światowego hokeja, goszcząc Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Reprezentacja Polski rozpocznie batalię o powrót do elity od starcia z Ukrainą. Biało-Czerwoni liczą na wsparcie własnych trybun w hali, która ma stać się twierdzą nie do zdobycia dla grupowych rywali. Serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania i przeżywania hokejowych emocji, bo walka o najwyższe cele zapowiada się wyjątkowo pasjonująco!