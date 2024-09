Johnny Gaudreau był jednym z czołowych skrzydłowych ligi NHL . Amerykanin w 2011 roku wziął udział w drafcie NHL i wybrał wybrany przez Calgary Flames z numerem 104 w czwartej rundzie. Utalentowany gracz w lipcu 2022 roku przeszedł do Columbus Blue Jackets, z którymi podpisał siedmioletni kontrakt. Niestety, 31-latek nie miał okazji zbyt długo występować w barwach tego zespołu. Jak poinformowały kilka dni temu zagraniczne media, w czwartek 29 sierpnia doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęli Johnny Gaudreau i jego brał Matthew . Więcej szczegółów na temat tego incydentu ujawniono dopiero teraz.

Nie żyje Johnny Gaudreau. Policja przekazała nowe informacje na temat tragicznego wypadku

Jak przekazali funkcjonariusze policji, do tragicznego wypadku doszło w pobliżu rodzinnego domu Johnny'ego Gaudreau w Salem w stanie New Jersey w czwartek 29 sierpnia. Panowie wybrali się wspólnie na przejażdżkę rowerową, a w pewnym momencie zaczął ich wyprzedzać kierowca jeepa. Niestety, w tym samym momencie wspomnianego wcześniej jeepa chciał wyprzedzić kierowca SUV-a, przez co drugie z aut zjechało bardziej w prawą stronę drogi i potrąciło obu jadących na rowerze braci.