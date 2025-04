Zapowiada się bitwa, ostrzą sobie zęby na Polaków. „Zrobią wszystko”

- Do wyników sparingów od zawsze jestem sceptycznie nastawiony, bo dużo nie mówią. Pamiętam turnieje, przed którymi wygrywaliśmy trudne mecze towarzyskie, a później w MŚ nam nie szło. Bardzo ważny będzie inauguracyjny mecz z Rumunią. On może dać nam odpowiedź na pytanie, o co będziemy grali. Jeśli wygramy, to będziemy mieli nadzieję na walkę o awans. Szczególnie że do elity dostają się dwa najlepsze zespoły.