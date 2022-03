Wyrzucona z hokeja Rosja protestuje. Bez poparcia w narodzie?!

Jeszcze kilka lat temu lobbing Rosjan w światowym hokeju był tak silny, że nie byłoby mowy, aby IIHF wykluczył reprezentacje Rosji i Białorusi, a także ich kluby ze wszelkiej rywalizacji pod egidą IIHF-u. Pierwszy cios dla obu państw, to wykluczenie z majowych MŚ elity w Helsinkach i Tampere.

Rosjanie grożą interwencją w Trybunale Arbitrażowym CAS

Rosyjska federacja ima się wszelkich sposobów, by ratować sytuację.

"Federacja Hokeja w Rosji uważa tę decyzję za dyskryminującą i wbrew duchowi sportu. Sport zawsze służył celowi zjednoczenia krajów i kontynentów, bez względu na to, jakie są między nimi różnice. Ta decyzja może cofnąć hokej w rozwoju o dziesięciolecia, w związku z rozłamem w środowisku hokejowym. Dlatego FHR kategorycznie nie zgadza się z postanowieniem IIHF-u i zostawia sobie prawo zaskarżyć je do Trybunału Arbitrażowego CAS" - napisała Federacja Hokeja w Rosji.

Autorom pustosłowia o szerzeniu duchu sportu, cofaniu hokeja w rozwoju, powodowanie w nim rozłamu nie przeszkodziły wybuchy bomb i rakiet, niszczące Charków, Kijów i inne miejsca na Ukrainie, zabijające niewinnych ludzi, w tym wielu dzieci.

Wojna na Ukrainie. Prości Rosjanie otwierają oczy

Choć kremlowska propaganda robi, co może, zwykły Rosjanin nie jest w ciemię bity. Oto komentarz pod informacją o proteście rosyjskiego hokeja, jaki zamieścił internauta Wania Iwanow w "Sport-Expressie":

"Wbrew duchowi wszystkich normalnych ludzi jawi się to, że armia oswobodzicieli grabi domy mieszkalne miast, z błogosławieństwem Napoleona Bonaparte. I teraz całym światem zetrą nas w proszek po prostu".

To słowa w nawiązaniu do rosyjskiej propagandy, w myśl której na Ukrainie nie toczy się wojna, tylko jest prowadzona misja wyzwolenia ludności od junty wojskowej.

Wojna na Ukrainie. Kibice Rosji popierają nakładane na nią sankcje w sporcie

Co ciekawe, pod artykułem o proteście Rosjan przeciw sankcjom IIHF są tylko dwa głosy poparcia i czterokrotnie więcej sprzeciwu. Dla odróżnienia, pod tekstem o sankcjach nałożonych przez FIFA i UEFA na Rosję jest aż 909 osób poparcia i tylko 314 sprzeciwu.

To dowodzi, że nie wszyscy Rosjanie kupują propagandę Putina.

Podobnie jak z sankcjami nałożonymi przez FIFA i UEFA na Rosję, w hokeju również Polska była liderem lobbingu. I to on apelował o wyrzucenie Rosjan z Białorusinami. We władzach światowego hokeja zasiada wiceprezes PZHL-u Marta Zawadzka.

- Nie ma możliwości, by rywalizować z najeźdźcą - podkreślała Zawadzka w rozmowie z Interią.

IIHF zdecydował. Rosjanie i Białorusini wyrzuceni z MŚ!

Michał Białoński, Interia