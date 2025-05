Wszystko jasne. Polska poznała komplet rywali w mistrzostwach świata

Przed poniedziałkowym (20 maja) spotkaniem Szwajcaria - Kazachstan sprawa była jasna. Azjaci, by utrzymać się w elicie, musieli wywalczyć jeden punkt. Porażka w podstawowym czasie gry sprawiała, że spadali do Dywizji IA mistrzostw świata w hokeju na lodzie.

Kazachstan długo dawał nadzieję swoim kibicom. Polacy znają komplet rywali

Szwajcaria napierała, ale nie była w stanie strzelić gola. Zrobił to dopiero na cztery sekundy przed końcem drugiej tercji Kevin Fiala . W trzeciej odsłonie spotkania Szwajcarzy strzelili jeszcze trzy bramki. Wygrali mecz 4:1 i to oznacza spadek Kazachstanu z elity.

Z wypiekami na twarzy spotkanie Helwetów z Azjatami śledzili węgierscy kibice. Gdyby bowiem Kazachstan zdobył w tym meczu choć punkt, to wtedy do Dywizji IA relegowani zostaliby Węgrzy.

Poza Kazachstanem , który w elicie występował od 2021 roku (awans w 2019 roku, a w 2020 roku mistrzostwa świata nie odbywały się z powodu pandemii COVID-19), będą to: Francja, Ukraina, Japonia i beniaminek Litwa .

Austria po raz drugi w ćwierćfinale MŚ

W innym poniedziałkowym meczu - tym razem w grupie A - Austria pokonała Łotwę 6:1 i tym samym po raz drugi w historii awansowała do ćwierćfinału MŚ. Poprzednio udało się to tej drużynie w 1994 roku.

Awans do ćwierćfinału z tej grupy wywalczyły jeszcze ekipy: Szwecji, Kanady i Finlandii. Rywalizacja w MŚ zakończyła się już dla Łotwy, Słowacji i Słowenii.