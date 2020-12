Wojtek Wolski wygrał popularny program telewizyjny w Kanadzie

Wojtek Wolski w parze z Meagan Duhamel wygrali popularny program telewizyjny "Battle of the Blades". W Polsce format ten znany był jako "Gwiazdy tańczą na lodzie". Wolski to brązowy medalista olimpijski w hokeju na lodzie z Pjongczangu, a także były zawodnik klubów NHL. Przez jeden sezon występował także w Polskiej Hokej Lidze.

Urodzony w Zabrzu hokeista legitymujący się 451. meczami w najlepszej lidze świata - NHL, miał niezwykle bogatą karierę. Wychowujący się w Toronto, późniejszy gracz klubów NHL, był określany mianem wielkiego talentu od czasów juniorskich.

Brał udział w Meczu Młodych Gwiazd NHL, a później przez wiele lat był cenionym zawodnikiem. Występował w klubach Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers, oraz Washington Capitals.

W trakcie lokautu w sezonie 2012/13 trafił do polskiego klubu Ciarko PBS Bank Sanok. W rozgrywkach PHL rozegrał dziewięć meczów dla Ciarko PBS Bank KH Sanok, zdobywając 10 punktów (trzy gole i siedem asyst).

Na koncie ma także grę w KHL i lidze czeskiej. Z reprezentacją Kanady w 2018 roku zdobył brązowy medal olimpijski na igrzyskach w Pjongczangu. W ostatnim czasie znany był przede wszystkim z udziału w popularnym programie telewizyjnym "Battle of the Blades", w którym amatorzy w towarzystwie profesjonalistów stają w szranki w umownych ramach łyżwiarstwa figurowego.

Wolski wygrał rywalizacje, w której udział wzięło 16 par. Nagrodę wynoszącą sto tysięcy dolarów postanowił wspólnie z towarzyszącą mu łyżwiarką Meagan Duhamel przekazać na cele charytatywne. Wolski zachwycał w trakcie całego tv show, które pokazywane było przez kilkanaście tygodni.

W finale zaprezentował nawet wspólnie z partnerką uchodzący za trudny technicznie skok łyżwiarski Salchow. Takiego skoku krawędziowego nie było do tej pory w żadnej z sześciu edycji "Gwiazdy tańczą na lodzie" w Kanadzie.

- 2020 był bardzo trudny dla wszystkich. Dla mnie osobiście też, straciłem dziadka w marcu, moja żona także miała koronawirusa, miesiąc później u mojej ojca zdiagnozowano nowotwór. Udział w tym programie zmienił moje życie na lepsze - powiedział po zwycięstwie kuzyn Sebastiana Mili.

W przeszłości Wolski deklarował chęć gry dla reprezentacji Polski, ale uniemożliwiły to przepisy Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Wymagają one od zawodników dwusezonowego stażu w macierzystej (krajowej) lidze, przed dopuszczeniem do gry w danej kadrze narodowej.





