Wojna na lodzie w MŚ. Iskrzyło w każdej akcji. Mistrzowie świata mają wielkie kłopoty

Od początku mecz Słowacja - Czechy w grupie B hokejowych mistrzostw świata elity, jakie rozgrywane są w Szwajcarii, był toczony w szybkim tempie. Akcje przenosiły się z jednej strony pod drugą.

W pierwszej tercji padł tylko jeden gol. Jego autorem był Daniel Vozenilek. Czesi prowadzili zatem 1:0.

Hokejowa "Święta wojna" nie zawiodła. Rozstrzygnął kontrowersyjny gol

Po przerwie mecz się zaostrzył. Między zawodnikami obu ekip iskrzyło przy okazji niemal każdego starcia. Hokeiści skakali sobie do gardeł nawet wtedy, kiedy nie walczyli o krążek. To kibicom się podobało i podnosiło temperaturę spotkania. Nie brakowało również szybkich akcji i oczywiście bramek.

Wyraźnie pobudzony był w tej części meczu Słowak Kristian Pospisil. On dwukrotnie lądował w tej tercji na ławce kar. Słowacy doprowadzili do wyrównania po golu Marka Hrivika. Drużyna Vladimira Orszagha siadła na Czechach, ale wtedy Pospisil zaatakował jednego z rywali, kiedy zjeżdżał z lodu. Osłabił drużynę, co wykorzystał Martin Kaut. Po golu Czecha Pospisil hokejką omal nie rozbił pleksy w boksie kar. Tak bił nią ze złości.

Zaraz po golu Kauta w doskonałej sytuacji znalazł się Sebastian Cederle. Słowak uderzył piekielnie mocno, ale Josef Korenar obronił ofiarnie. Krążek trafił go w okolice szyi i czeski golkiper długo dochodził do siebie, ale wrócił na lód.

Na nieco ponad minutę przed końcem drugiej tercji do wyrównania doprowadził Martin Chromiak.

W trzeciej tercji wiele kontrowersji wzbudził gol 40-letniego kapitan czeskiej drużyny Romana Cervenki. Pokonał on bowiem Samuela Hlavaja, zmieniając tor lotu krążka łyżwą. Sędziowie sprawdzali tę sytuację, ale uznali bramkę przy zdecydowanych protestach Słowaków. Oni robili, co mogli, by doprowadzić do wyrównania. Nie sprzyjało im szczęście, bo po jednej z doskonałych akcji Hrivik trafił w słupek.

Orszagh nie miał wyjścia i musiał postawić wszystko na jedną kartę. Na 2.35 przed końcem meczu wycofał bramkarza. Kotłowało się pod bramką Czechów, ale też mieli oni dwie sytuacje, w których mogli skierować krążek do pustej bramki.

Wynik meczu nie uległ już zmianie. Mecz rozstrzygnął kontrowersyjny gol Cervenki. Czesi wygrali 3:2. Dla Słowaków to była pierwsza porażka w turnieju. Kibice jednak widzieli hokej przez duże "H".

Pierwsze zwycięstwo w turnieju zanotowała w grupie B Dania, która pewnie wygrała ze Słowenią 4:0, a przecież ta ostatnia drużyna sensacyjnie wygrała po dogrywce z Czechami i dopiero po dogrywce uległa Słowacji. Przy każdej z tych bramek udział miał Mikkel Aagaard, który strzelił jednego gola i miał trzy asysty.

Trzeciej porażki w grupie A doznali mistrzowie olimpijscy, świata i liderzy światowego rankingu - Amerykanie, co wywołało szok w Zurychu. Tym razem przegrali oni z Łotwą 2:4 i wciąż muszą walczyć o udział w ćwierćfinale. Najważniejsze po pięciu seriach gier jest to, że już nie wszystko jest w ich rękach. Brak USA w tej fazie byłby wielką sensacją.

W innym meczu tej grupy gospodarze Szwajcarzy rozjechali Węgrów, aplikując im aż dziewięć goli. W wygranym 9:0 spotkaniu bohaterami byli Roman Josi i Sven Andrighetto. Ten pierwszy popisał się hat-trickiem i zanotował asystę. Drugi miał aż cztery asysty. Szwajcaria, podobnie jak Finlandia, są już pewne gry w ćwierćfinale.

