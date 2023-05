Wielkie zwycięstwo Polski z Włochami. Światowa elita coraz bliżej

Pierwsza tercja była bardzo wyrównana od samego początku. Już w szóstej minucie na prowadzenie wyszli nasi reprezentanci za sprawą Mateusza Michalskiego. Zawodnik Cracovii wykorzystał przechwyt Radosława Galanta za bramką. Po 65 sekundach gry Włosi jednak wyrównali. Daniel Mantenuto wygrał wznowienie i podał do Alexa Trivellato, który świetnie przymierzył z dystansu. Pod koniec w sytuacjach sam na sam z bramkarzem znaleźli się Bartłomiej Jeziorski i Luca Frigo, ale przegrali te pojedynki. Remis był sprawiedliwym wynikiem, oddającym przebieg rywalizacji.

Pierwsze pięć minut drugiej części gry Biało-Czerwoni grali w przewadze. Tommaso Traversa zaatakował naszych hokeistów już po syrenie i otrzymał za to karę. Podopieczni Roberta Kalabera wykorzystali to. Patryk Wronka wyłożył krążek Krystianowi Dziubińskiemu, który przywrócił polską drużynę na prowadzenie. Ponownie nie potrwało ono jednak długo. Italia ponownie grała w komplecie i dzięki Danielowi Tedesco trafiła na 2:2. Mocno naciskała naszych zawodników, ale to ona straciła gola. W siedemnastej minucie Jeziorski dobił strzał Dziubińskiego. Polacy zakończyli drugą kwartę z przewagą na tablicy wyników, ale też ze stratą Bartosza Ciury, który otrzymał dwie minuty kary za zahaczanie.