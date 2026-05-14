Wielki talent zmienia ligę. Klub już zaciera ręce. Niesamowite słowa o Polaku

Tomasz Kalemba

Nie ma jeszcze 15 lat, a już biły się o niego kluby w Europie i Ameryce Północnej. Niedawno został najmłodszym strzelcem w historii Dywizji I hokejowych mistrzostw świata U-18, jakie odbywały się w Krynicy-Zdroju. Nowotarżanin Gabriel Wsół jest jednym z najbardziej obiecujących hokeistów Starego Kontynentu. Nie dziwi zatem fakt, że w szwedzkim Sodertalje SK cieszą się z jego pozyskania. Takiego talentu w polskim hokeju dawno nie było. Wielu twierdzi, że to tylko kwestia czasu, jak 14-latek trafi do NHL.

Gabriel Wsół w czerwonej koszuli siedzi na ciemnej kanapie, obok duża piłka do koszykówki
Gabriel Wsół

Gabriel Wsół jest wychowankiem Podhala Nowy Targ. W rodzinnym mieście brał też udział w campach Hokejowej Szkoły Ziętary. Nasz hokeista grał w różnych turniejach w Europie, występując gościnnie w różnych zagranicznych ekipach i za każdym razem robił piorunujące wrażenie.

Był na testach w Jokericie Helsinki i EHC Basel. Ostatecznie postawił na Szwajcarię, w której spędził trzy ostatnie lata. W ostatnim sezonie w Szwajcarii, grając na poziomie 16-latków i 18-latków, w 53 meczach zdobył 94 bramki i miał 59 asyst. Liczby pokazują, z jaką skalą talentu mamy do czynienia.

Gabriel Wsół zapisał się w historii MŚ

Do tego niedawno wystąpił w mistrzostwach świata U-18 w hokeju na lodzie. Polska spadła z Dywizji I, ale Wsół został najmłodszym strzelcem gola w historii na tym poziomie rozgrywek. W sumie w pięciu meczach zdobył dwie bramki i miał dwie asysty.

Teraz 14-latek trafił do Szwecji. Będzie występował w ekipie Sodertalje SK U-18 w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szwecji, z której wyszło wielu znakomitych zawodników. Zresztą ligi skandynawskie od lat zasilają NHL i to jest też cel polskiego hokeisty. Młody Polak idzie zatem śladami Mariusza Czerkawskiego.

"Jeden z najbardziej obiecujących graczy Europy"

W Szwecji już zacierają ręce.

Jesteśmy dumni, że podpisaliśmy kontrakt z Gabrielem Wsołem, jednym z najbardziej obiecujących graczy Europy w swojej grupie wiekowej. Pomimo niespełna piętnastu lat reprezentował Polskę w mistrzostwach świata U18, gdzie zanotował blisko jeden punkt na mecz. To zawodnik, który ma duży potencjał. Fakt, że Gabriel wybrał SSK jest wyjątkowo satysfakcjonujący. Bardzo wierzymy w naszą zdolność do rozwoju młodych zawodników i nie możemy się doczekać, aby śledzić jego dalszą podróż i rozwój razem z nami
powiedział Dragan Umicevic, dyrektor sportowy, cytowany przez klub.
Zawodniczka w stroju reprezentacji Polski gra w hokeja na lodzie, trzyma kij i prowadzi krążek wzdłuż bandy lodowiska.
Gabriel Wsół
Hokeista w biało-czerwonym stroju z orłem na piersi prowadzi krążek po lodowisku podczas meczu.
Gabriel Wsół
