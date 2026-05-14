Wielki talent zmienia ligę. Klub już zaciera ręce. Niesamowite słowa o Polaku

Nie ma jeszcze 15 lat, a już biły się o niego kluby w Europie i Ameryce Północnej. Niedawno został najmłodszym strzelcem w historii Dywizji I hokejowych mistrzostw świata U-18, jakie odbywały się w Krynicy-Zdroju. Nowotarżanin Gabriel Wsół jest jednym z najbardziej obiecujących hokeistów Starego Kontynentu. Nie dziwi zatem fakt, że w szwedzkim Sodertalje SK cieszą się z jego pozyskania. Takiego talentu w polskim hokeju dawno nie było. Wielu twierdzi, że to tylko kwestia czasu, jak 14-latek trafi do NHL.