Wielki skandal w polskim hokeju. "Nadużywanie, utrudnianie i ograniczanie"

Patologiczna sytuacja w gdańsk im hokeju trwa od lat. Do 2011 r. w lidze grał Stoczniowiec a Hala Olivia w okresie zimowym, wolnym od piłki nożnej, wypełniała się kibicami i emocjami . Potem, ówczesne władze klubu tłumacząc się problemami finansowymi, wycofały drużynę z rozgrywek, ale społeczność skupiona wokół klubu nie siedziała z założonymi rękami.

- Jesteśmy zmuszeni wynajmować halę od organizacji skrajnie nam nieprzyjaznej. Operatora hali, który podejmuje działania zmierzające do uniemożliwienia nam startu w rozgrywkach, o innych złośliwościach nie wspomnę.

GKS Stoczniowiec złamał prawo? Zawiadomienie do UOKiK

Hokej jest sportem na tyle specyficznym, że nie można grać na byle łące jak we wspomnianej piłce nożnej, czy szkolnej hali jak w koszykówkę czy siatkówkę. Potrzebne jest lodowisko, a takie w Trójmieście jest jedno - to Hala Olivia, kto ma w niej władzę ten rozdaje karty. Były rozmowy o grze w Elblągu, Malborku, prywatnymi środkami budowane jest lodowisko w Gdyni, ale jednak to Hala Olivia jest domem gdańskiego hokeja.