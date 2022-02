Wielki skandal! Rosyjscy oligarchowie tak traktują protest kibiców!

Kibice żądają wycofania Jokeritu z KHL-u

"Żądamy natychmiastowego wycofania Jokeritu z ligi KHL. Ewentualne dalsze występy w tej lidze będą oznaczać dla Jokeritu gigantyczny uszczerbek dla wizerunku i reputacji klubu, którego nigdy nie uda się naprawić" - napisali fani fińskiego klubu.

Oligarchowie rosyjscy trzymają rękę na pulsie

Jokerit na razie pozostaje nieugięty i zasłania się kontraktami zawartymi z ligą KHL. Sęk w tym, że Ukraina też miała deklaracje o nieagresji ze strony Rosji, jeśli pozbędzie się broni atomowej. Odstraszającej broni się pozbyła, a teraz traci kawałek po kawałku swego kraju.

Jokerit Helsinki występuje w KHL od 2014 r., do play-offu przystąpi jako wicelider Konferencji Zachodniej.

Fani Jokeritu mogą protestować do woli, ale rękę na pulsie trzymają władający nim rosyjscy oligarchowie, którzy za mocne popieranie Władymira Putina zostali wczoraj objęci sankcjami przez Wielką Brytanię. Chodzi o tercet: Arkadij i Borys Rotenbergowie oraz Gienadij Timczenko, którzy od 2013 r. posiadają 49 procent udziałów Jokeritu i to oni wprowadzili go do KHL-u. Każdy z nich kształcił się w Wielkiej Brytanii, niektóre dzieci rosyjskich magnatów posiadają brytyjski paszport. Cała trójka od wczoraj jest objęta sankcjami przez Wielką Brytanię.

Rosyjska pętla finansowa na szyi Jokeritu

Rosyjskie pieniądze zacisnęły mocniej pętle na szyi Jokeirtu w 2019 r., gdy w klub zainwestował górniczy gigant Norilsk Nickel i jego fińska odnoga Norilsk Nickel Harjavalta.

Chiński Kunlun Red Star przedłużył współpracę z KHL-em po ataku Rosji na Ukrainę

Żadnych problemów w rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie widzi bratni naród chiński. Kunlund Red Star właśnie przedłużył współpracę z KHL o kolejny rok.

KHL jest jedyną ligą, która zrobiła przerwę na IO w Pekinie. 1 marca wznawia rozgrywki, fazą 1/8 finału play-off. Jokerit ma podjąć Spartaka Moskwa.

Michał Białoński, Interia