Faza ligowa Hokejowej Ligi Mistrzów powoli zmierza do końca. Wciąż szansę na historyczny awans do play off, czyli 1/8 finału ma mistrz Polski Re-Plast Unia Oświęcim. Ekipa, która przewodzi w Tauron Hokej Lidze (THL), mając na koncie komplet zwycięstw, w Lidze Mistrzów jest tuż pod kreską. Zajmuje 17. miejsce i wciąż ma wielkie szanse na grę w fazie play-off, co do tej pory nie udało się żadnej polskiej drużynie.