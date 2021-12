Channel One Cup to dawny Puchar Izwiestii - bardzo prestiżowa, chociaż tylko towarzyska impreza hokejowa rozgrywana tradycyjnie na koniec roku. Turniej organizowała od 1967 roku redakcja gazety "Izwiestia", stąd nazwa imprezy. Odbywała się do 1996 roku, a później schedę przejął Puchar Kanału Pierwszego, czyli Channel One Cup - zawody zaliczane do Euro Hockey Tour.

Tegoroczna edycja odbywała się w Moskwie z udziałem zespołów Rosji, Czech, Szwecji, Finlandii oraz Kanady. Wygrali Finowie, którzy w decydującym meczu pokonali po dogrywce Rosjan 3-2. Tego właśnie meczu dotyczy afera, jaka rozpętała się przy okazji turnieju.





Reklama

Hokej na lodzie. Rosja jak Związek Radziecki

Zespół rosyjski wystąpił bowiem przeciw Finom w koszulach z napisem CCCP, oznaczającym Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - niewątpliwie największą potęgę w amatorskim hokeju na lodzie, aczkolwiek radzieccy hokeiści potrafili wygrywać także z ekipami NHL. Rosyjscy hokeiści założyli stroje nawiązujące do państwa, które nie istnieje od 1991 roku. Do państwa, które - zdaniem oburzonych Finów - odpowiada za mnóstwo zbrodni i podbojów, także za wojny z Finlandią w latach 1939-1945.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Władimir Putin zaprezentował swoje umiejętności. Wideo © 2021 Associated Press

Swoje oburzenie wyraził np. Alexander Stubb, były premier Finlandii. Jego zdaniem, kombinacja liter CCCP nawiązuje do totalitarnego, zbrodniczego reżimu. Nie powinny być używane ani podczas zawodów sportowych, ani nigdzie. Zgoda na założenie przez Rosjan takich koszul jest, zdaniem premiera, prowokacją wobec Finlandii i całego Zachodu, wpisującą się w ostatnie napięcia międzynarodowe.