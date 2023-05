Kolejny ważny krok Polaków w stronę elity. "Biało-Czerwoni" ponownie rozgromili rywali

Koreańczycy plasowali się z kolei na piątym miejscu, wyprzedzając jedynie Litwę, po tym jak znacząco przegrali zarówno z Brytyjczykami (0:4), jak i Włochami (1:6) i wyraźnie pokonali Rumunów (5:2), co sprawiało, że to Polacy byli dziś postrzegani w roli faworyta do zwycięstwa.