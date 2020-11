Władze kanadyjskiej prowincji Ontario z powodu pandemii koronawirusa i w trosce o zdrowie młodych hokeistów wydały im zakaz bezpośrednich kontaktów podczas treningów, czego efektem jest brak możliwości zdobywania bramek.

Decyzja Ontario Junior Hockey League (OHL), która będzie obowiązywać do 4 lutego 2021, spowodowała, że start rozgrywek został wstrzymany, zawodnicy mogą tylko indywidualnie trenować, nie zbliżając się do innych osób przebywających na lodowisku.

"Nasi eksperci ds. zdrowia publicznego jasno stwierdzili, że z powodu pandemii kontakt podczas uprawiania sportu jest niedozwolony" - powiedziała w wywiadzie telewizyjnym minister sportu prowincji Ontario Lisa MacLeod.

Jak dodała, władze starają się współpracować z ligą nad bezpiecznym powrotem do gry. "Ale to nie tylko polityka i hokej. To globalna pandemia, a my musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się śmiertelnego wirusa" - zaznaczyła.

Przedstawiciele ligi oświadczyli, że nadal mają nadzieję, że decyzja nie jest ostateczna i być może uda się ją złagodzić. W rozgrywkach OHL wielu młodych zawodników przygotowywało się do startu w NHL.

W innej kanadyjskiej lidze hokejowej juniorów - Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), w której rywalizacja rozpoczęła się na początku października, po dwóch kolejkach nastąpiła przerwa z powodu wykrycia kilku przypadków zakażenia Covid-19.

wha/ pp/