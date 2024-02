Trzykrotna mistrzyni olimpijska przekazała ważną wiadomość

"Ogłaszając dzisiaj moją emeryturę z Hockey Canada, zastanawiam się nad podróżą, która rozpoczęła się od dziecięcego marzenia - by dumnie nosić liść klonu na światowej scenie. Od momentu, kiedy po raz pierwszy założyłam koszulkę, reprezentując Kanadę na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich, to marzenie stało się rzeczywistością. Teraz, gdy rozpoczynam ten nowy rozdział, przytłacza mnie duma. Każda chwila, każde wspomnienie ukształtowało moją karierę" - oznajmiła sportsmenka.

Wzruszające wyznanie multimedalistki olimpijskiej. Z niczym się nie kryła

"Jestem winna ogromną wdzięczność mojej rodzinie, zwłaszcza moim rodzicom, kolegom z drużyny i trenerom, których niezachwiane wsparcie popędziło mnie do przodu. Ich wiara we mnie napędzała każdy krok, każdy cel i każde zwycięstwo. - kontynuowała swoją wypowiedź zawodniczka, zwracając się do swoich bliskich, którym wiele zawdzięcza.