Trener hokejowej reprezentacji Polski kobiet dla Interii: "Wierzę, że będziemy miłym zaskoczeniem"

Na lodowisku Jantor w Katowicach, na którym na co dzień gra Naprzód Janów rozpoczynają się mistrzostwa świata Dywizji IB kobiet. Potrwają do 14 kwietnia. Reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Włochami, Kazachstanem, Słowenią, Chinami i Koreą Południową. W rankingu światowym najwyżej sklasyfikowane są Włoszki - 16. miejsce, Polki zajmują 20. pozycję.

CZYTAJ TAKŻE: Jaromir Jagr pierwszy raz w Polsce

- Katowice to miasto, które zawsze wspierało hokej kobiecy, przez cały sezon korzystamy z tej współpracy podczas gry w lidze EWHL. Po pięciu latach przerwy drużyna ponownie będzie walczyć w mistrzostwach świata na lodowisku Jantor. Bardzo cieszy nas to, że zespół zagra przed własną publicznością, bo hokej kobiecy w Polsce ma coraz więcej fanów - podkreśla Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, prezes Polskiej Hokej Ligi i członek zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Pekin: Henryk Gruth o hokejowym turnieju olimpijskim. WIDEO Polsat Sport

Trener Zbigniew Wróbel prowadzi reprezentację Polski od początku roku. Przejął ją od słowackiego szkoleniowca Ivana Bednara, któremu wygasł kontrakt. Wróbel ma doświadczenie w pracy z kobietami; odnosił sukcesy z drużyną Białe Jastrzębie (m.in. wicemistrzostwo Polski), wcześniej odnosił sukcesy z zespołami juniorskimi JKH GKS Jastrzębie.

Paweł Czado: Marzy pan o awansie?

Zbigniew Wróbel: - Chcę tego, ale podchodzę ostrożnie. Złote góry zawsze można obiecać.

Panie trenerze, nie wymagam obietnic.

- Stawka jest mocna i wyrównana. Tonuję nastroje, bo będziemy rywalizować z drużynami zawodowymi. Wszystkie te dziewczyny utrzymują się z gry w hokej. W naszym przypadku tak nie jest. W dodatku niektóre zespoły [Chiny i Kazachstan, przyp. aut.] wzmocnione są naturalizowanymi Kanadyjkami.

Trenujemy podczas przygotowań do mistrzostw, widzę zmęczenie a tamte dziewczyny zasuwają od trzech miesięcy. Wierzę jednak, że będziemy miłym zaskoczeniem.

Przygotowania?

- Przebiegały zgodnie z planem, choć przypominam, że niektóre dziewczyny pracowały i dopiero dojeżdżały na treningi. Rano trening, praca, wieczorem drugi trening. Są sprzedawczyniami, pracują na linii produkcyjnej, często na zmiany itd. Dwa tygodnie urlopu wzięły na końcówkę przygotowań i turniej w Janowie. Jeśli nie zainwestujemy w kobiecy hokej to świat będzie nam uciekał. Mam w reprezentacji kilka młodych utalentowanych dziewczyn. Jeśli będą trenować więcej niż trzy razy w tygodniu, uczyć się od starszych - mogą się ładnie rozwinąć.

Które z rywalek pana zdaniem będą najtrudniejszym przeciwnikiem w walce o awans?

- Chinki. Tam w zespole jest tak naprawdę 13 Kanadyjek... Z tego co wiem mieszkają w Kanadzie i stamtąd zostały ściągnięte na krótki okres "do bańki" żeby popracować i znowu wróciły do siebie. Miałem nadzieję, że wystartują tylko na igrzyskach, ale widzę, że pojawią się też na mistrzostwach świata w Polsce.

rozmawiał: Paweł Czado

Terminarz Turnieju Mistrzostwa Świata Kobiet Dywizji IB

Lodowisko Jantor, Katowice-Janów ul. Nałkowskiej 11

Piątek, 8 kwietnia

Słowenia - Włochy, godz. 13; Chiny - Korea Południowa, godz. 16.30; Kazachstan - Polska, godz. 20.

Sobota, 9 kwietnia

Korea Południowa - Kazachstan, godz. 13; Włochy - Chiny, godz. 16.30; Polska - Słowenia, godz. 20.

Poniedziałek, 11 kwietnia

Słowenia - Chiny, godz. 13; Włochy - Kazachstan, godz. 16.30; Korea Południowa - Polska, godz. 20.

Wtorek, 12 kwietnia

Chiny - Kazachstan, godz. 13, Korea Południowa - Słowenia, godz. 16.30, Polska - Włochy, godz. 20.

Czwartek, 14 kwietnia

Włochy - Korea Południowa, godz. 13; Kazachstan - Słowenia, godz. 16.30, Polska - Chiny, godz. 20.