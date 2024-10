Tragiczna śmierć gwiazdora. Wszczęto śledztwo. Policja podejrzewa jego partnera

Janne Puhakka w Finlandii nie był postacią anonimową. Z dumą reprezentował on swój kraj na mistrzostwach świata U18 , był także zawodnikiem Espoo Blues. Wystąpił w aż 40 meczach fińskiej ekstraklasy i działacze wróżyli mu świetlaną przyszłość, jednak w 2018 roku hokeista niespodziewanie podjął decyzję o p rzejściu na sportową emeryturę w wieku zaledwie 23 lat . Wielu twierdzi, że powodem tak nagłego zakończenia kariery 29-latka był fakt, że nie chciał on już dłużej ukrywać swojej orientacji. Po odwieszeniu łyżew na kołek stało się bowiem jasne, że jest on osobą homoseksualną i od kilku lat jest szczęśliwie zakochany.

Janne Puhakka nie żyje. Służby prowadzą śledztwo, podejrzewają morderstwo

Jak donosi gazeta "Iltalehti", do tragedii doszło w niedzielę 13 października. Ciało zmarłego sportowca znaleziono w jego domu w miejscowości Espoo, gdzie mieszkał wraz ze swoim ukochanym. Partnera 29-latka nie zastano na miejscu zbrodni, jednak policja podejrzewa, że to on mógł dopuścić się morderstwa. Między kochankami bowiem na krótko przed tragedią miało dojść do ostrej kłótni.