Tam polscy hokeiści zagrają w kolejnych mistrzostwach. Oficjalna decyzja

Gdyby w hokeju przyznawano punkty za styl, to Polacy spokojnie utrzymaliby się w mistrzostwach świata elity. Podopieczni Roberta Kalabera w niemal każdym spotkaniu dawali z siebie więcej niż sto procent, ale nie przełożyło się to na punkty. Fazę grupową podopieczni Roberta Kalabera zakończyli na ostatnim miejscu. Jedyne "oczko" wyrwali w spotkaniu rozpoczynającym turniej. "Orły" postawiły się faworyzowanym Łotyszom. Kilkukrotnie obejmowali prowadzenie, by ostatecznie przegrać w dogrywce.

