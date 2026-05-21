Szalone sceny na MŚ. Gol, którego nikt nie zauważył. Kanada powstała z martwych

Jedynymi zespołami bez porażki w hokejowych mistrzostwach świata elity, jakie rozgrywane są w Szwajcarii, pozostają Szwajcaria i Finlandia. To zdecydowanie dwie najlepsze ekipy turnieju, które grają na ludzie, a do tego wykazują się niezwykłą skutecznością.

W czwartek, 21 maja, Finlandia rozbiła Łotwę 7:1, a Szwajcaria już mniej efektownie, ale wygrała z Wielką Brytanią 4:1. Obie ekipy już są niemal pewne awansu do ćwierćfinału w grupie A.

W meczu Finlandia - Łotwa padł najszybszy gol tegorocznych MŚ, bo Rudolfs Balcers wpisał się na listę strzelców już w 10. sekundzie. I to był jedyny radosny moment w tym spotkaniu dla Łotyszy.

Sensacja wisiała w powietrzu. Kanada powstała z martwych

W grupie B komplet zwycięstw mają Kanada i Słowacja, ale obie ekipy straciły już punkty.

Klonowe Liście stoczyły niesłychanie zacięty bój z Norwegią. To Skandynawowie byli bliżsi zwycięstwa. Przez cały mecz opierali się zdecydowanemu faworytowi, zaskakując Kanadyjczyków już w pierwszej tercji, w której prowadzili 2:0. Ostatecznie zakończyła się ona remisem 2:2. Druga tercja zakończyła się również remisem, ale 1:1. Na początku trzeciej to Kanada wyszła na prowadzenie 4:3, ale Norwegowie odpowiedzieli dwoma golami. Sensacja wisiała w powietrzu. Na 2.15 przed końcem meczu Kanada wycofała bramkarza. To przyniosło efekt. Do wyrównania doprowadził Ryan O'Reilly. W dogrywce zwycięstwo jednemu z faworytów turnieju dał Mark Scheifele, który strzelił już w 29. sekundzie. To było jego trzecie trafienie w tym meczu. Kanada zatem powstała z martwych.

Bramka widmo. Kuriozalna sytuacja w MŚ

Interesująco było w meczu Danii ze Słowacją, wygranym przez naszych południowych sąsiadów 5:1. W spotkaniu tym doszło do rzadko spotykanej sytuacji.

W 27. minucie idealnie obsłużony został Oliver Okuliar. Strzelił on pomiędzy parkanem i słupkiem bramki strzeżonej przez Nicolaia Henriksena. Sędziowie stracili jednak krążek z pola widzenia, ale przy tym byli przekonani, że duński bramkarz "zamroził gumę". Przerwali zatem grę. Obie ekipy udały się na zapowiadaną przez spikera przerwę reklamową, kiedy doszło do poruszenia na lodzie.

Okazało się bowiem, że jednak był gol, czego nie dostrzegli ani kibice, ani zawodnicy, ani też sędziowie. Słowacy dostrzegli bowiem, że w bramce Danii leży krążek. Zdezorientowani sędziowie udali się na pozycję, by zweryfikować sytuację na nagraniu. Technologia wyjaśniła sprawę. Słowacy zdobyli gola.

