Szalona tercja w meczu Polek o igrzyska. 6:0, euforia na Hokkaido

Batalia o najważniejszą sportową imprezę czterolecia rozpoczęła się kilka tygodni temu. Niestety w gabinetach. Polki, pomimo wywalczenia przepustki do decydującego etapu kwalifikacji, mogły nawet nie wybrać się do Azji ze względu na zawirowania finansowe. Grzmiał wtedy Sławomir Nitras, który nie wytrzymał, gdy Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o sporcie. Na szczęście problem udało się rozwiązać tuż przed wylotem. "Wyjazd polskich hokeistek na turniej kwalifikacyjny do zimowych igrzysk olimpijskich nie jest zagrożony, bo zostały już zakupione bilety lotnicze" - ogłosił z dumą związek.

