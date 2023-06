- Polacy to wielcy pasjonaci sportu , więc wierzymy, że nie przegapią tego historycznego wydarzenia dla polskiego hokeja na lodzie - mówi Jan Černý, sekretarz generalny czeskiej federacji hokejowej i zarazem dyrektor przyszłorocznych mistrzostw świata elity, które odbędą się w Czechach. Zorganizują je Praga i Ostrawa. IIHF potwierdziła, że Polska jako beniaminek rozgrywek trafi do Ostrawy, leżącej bliżej naszej granicy.

To oznacza, że Czesi spodziewają się inwazji polskich kibiców, zwłaszcza z silnych hokejowo ośrodków jak Śląsk czy Kraków. Stamtąd do Ostrawy jest bardzo blisko, to niemal wizyta domowa. A polscy kibice stęsknili się za hokejem w najwyższym wydaniu. Od 2002 roku polscy zawodnicy nie grali w najwyższej lidze światowego hokeja, zresztą wtedy szybko z niej spadli i przez ponad 20 lat tułali się na peryferiach.