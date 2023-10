Świat opłakuje śmierć 25-letniego sportowca. Przegrał walkę z nowotworem

W styczniu niemieckie media przekazały tragiczne wieści ze świata sportu. Dokładnie w dniu 25. urodzin Jana Dalgica u hokeisty lekarze zdiagnozowali bowiem złośliwy nowotwór mózgu. Hannover Indians, a więc klub w którym występował młody sportowiec od razu zareagował na dramat swojego zawodnika. Władze drużyny zainicjowały zbiórkę pod hasłem "The save of his life", podczas której udało się zebrać aż 125 tys. euro, a więc około 558 tys. złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na leczenie Dalgica.