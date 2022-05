Sportowy awans reprezentanta Polski. Będzie występować w mistrzu kraju

- Na pewno zdecydował fakt, że jest to zdecydowanie najlepsza drużyna pod względem organizacyjnym i sportowym w Czechach. Klub jest chwalony nie tylko w Czechach, ale w całej Europie. To pokazuje, że Trzyniec jest doceniany i jest to najwyższa europejska półka - tłumaczył po podpisaniu umowy Alan Łyszczarczyk.

Łyszczarczyk ma za sobą udany sezon w Chance Lidze. Był liderem i najlepiej punktującym zawodnikiem HC Frýdek-Místek, czyli drużyny filialnej HC Oceláři Trzyniec. Rozegrał w niej 49 spotkań, zdobywając w nich 15 bramek i notując 32 asysty. Rozegrał też dwa mecze w czeskiej Extralidze zdobywając jedną bramkę.

Hokej. Alan Łyszczarczyk znakomicie grał w MŚ Dywizji IB

Ze znakomitej strony zaprezentował się też podczas mistrzostw świata Dywizji IB, które były rozgrywane w Tychach. W czterech meczach zdobył dziewięć punktów, na które złożyły się dwie bramki i siedem kluczowych zagrań.