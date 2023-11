Petr Cech ponownie został hokeistą

W nowej, a właściwie starej dla Cecha dyscyplinie głowa jest szczególnie chroniona. Wszyscy hokeiści muszą bowiem grać w kaskach. Dla Czecha to powrót do korzeni - w młodości próbował swoich sił właśnie jako hokeista. Po zakończeniu piłkarskiej kariery postanowił spróbować sił w hokeju.

Zaczynał od amatorskich lig w Anglii. Grał na czwartym poziomie w Guilford Phoenix, potem w Chelmsford Chieftains. Na początku 2023 roku przeniósł się do Oxford City Stars, ale to była zaledwie druga liga. Dobry występy sprawiły, że trafił do angielskiej ekstraklasy (EIHL - Elit Ice Hockey League), a na dodatek do broniącego tytułu Belfast Giants ze stolicy Irlandii Północnej.