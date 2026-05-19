Sensacja za sensacją na MŚ. W tle walka o uśmiech Putina. Oczekiwanie na wyrok
Hokejowe mistrzostwa świata elity rozkręcają się z każdym dniem. Kibice zobaczyli już kilka niespodzianek, a ciągle trwa faza grupowa. Tymczasem zrobiło się głośno o powrocie Rosjan do rywalizacji w ukochanym sporcie Władimira Putina.
Od kilku dni na lodowiskach w Fryburgu i Zurychu trwają hokejowa mistrzostwa świata elity. Bardzo dużo dzieje się w meczach z udziałem reprezentacji USA. Na inaugurację przegrali ze Szwajcarią 1:3, a potem pokonali Wielką Brytanię 5:1. W poniedziałek Amerykanie musieli uznać wyższość Finów, którzy triumfowali 6:2. Warto podkreślić, że USA to przecież obecni mistrzowie olimpijscy, a także mistrzowie świata. W trakcie MŚ dużo mówi się także o Niemcach, którzy zanotowali trzy porażki i są czerwoną latarnią grupy A.
MŚ bez Rosjan. Coraz głośniej o powrocie
Na lodowiskach nie oglądamy oczywiście reprezentacji Rosji, która wykluczona ze sportowych zmagań jest od 2022 roku. To pokłosie inwazji zbrojnej na Ukrainę. W ostatnich miesiącach widać jednak, że restrykcje wobec Rosjan są coraz częściej luzowane. W związku z tym Rosyjska Federacja w Hokeju na Lodzie ruszyła do walki o przywrócenie ich do rywalizacji. Tym bardziej, że pod koniec 2025 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał rekomendację, aby przywrócić do rywalizacji młodzieżowe drużyny z Rosji i Białorusi. Decyzja jednak miała należeć do związków sportowych.
Jak informuje portal sport24.ru, w marcu złożono wniosek do komitetu dyscyplinarnego IIHF o przywrócenie rosyjskich reprezentacji do rozgrywek międzynarodowych.
Nasz wniosek został rozpatrzony, ale odrzucony. W związku z tym składamy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu (CAS)
Na ostateczne rozstrzygnięcie z pewnością będziemy musieli poczekać.
Hokej na lodzie to sport narodowy w Rosji i przede wszystkim ulubiona dyscyplina samego Władimira Putina. Prezydent tego kraju jest wielkim sympatykiem hokeja i sam także go uprawia.
***
Wszystkie mecze tegorocznych hokejowych MŚ elity będą dostępne w kanałach Polsat Sport oraz streamingu Polsat Box Go.