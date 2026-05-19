Od kilku dni na lodowiskach w Fryburgu i Zurychu trwają hokejowa mistrzostwa świata elity. Bardzo dużo dzieje się w meczach z udziałem reprezentacji USA. Na inaugurację przegrali ze Szwajcarią 1:3, a potem pokonali Wielką Brytanię 5:1. W poniedziałek Amerykanie musieli uznać wyższość Finów, którzy triumfowali 6:2. Warto podkreślić, że USA to przecież obecni mistrzowie olimpijscy, a także mistrzowie świata. W trakcie MŚ dużo mówi się także o Niemcach, którzy zanotowali trzy porażki i są czerwoną latarnią grupy A.

MŚ bez Rosjan. Coraz głośniej o powrocie

Na lodowiskach nie oglądamy oczywiście reprezentacji Rosji, która wykluczona ze sportowych zmagań jest od 2022 roku. To pokłosie inwazji zbrojnej na Ukrainę. W ostatnich miesiącach widać jednak, że restrykcje wobec Rosjan są coraz częściej luzowane. W związku z tym Rosyjska Federacja w Hokeju na Lodzie ruszyła do walki o przywrócenie ich do rywalizacji. Tym bardziej, że pod koniec 2025 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał rekomendację, aby przywrócić do rywalizacji młodzieżowe drużyny z Rosji i Białorusi. Decyzja jednak miała należeć do związków sportowych.

Jak informuje portal sport24.ru, w marcu złożono wniosek do komitetu dyscyplinarnego IIHF o przywrócenie rosyjskich reprezentacji do rozgrywek międzynarodowych.

Nasz wniosek został rozpatrzony, ale odrzucony. W związku z tym składamy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu (CAS)

Na ostateczne rozstrzygnięcie z pewnością będziemy musieli poczekać.

Hokej na lodzie to sport narodowy w Rosji i przede wszystkim ulubiona dyscyplina samego Władimira Putina. Prezydent tego kraju jest wielkim sympatykiem hokeja i sam także go uprawia.

Władimir Putin jest wielkim miłośnikiem hokeja

Rosja walczy o powrót na sportową arenę międzynarodową

Władimir Putin





