Sensacja podczas mistrzostw świata w hokeju na lodzie elity, które są rozgrywane w Rydze. Białoruś pokonała w meczu grupy A Szwecję 1-0, co udało im się po raz pierwszy w historii występów w światowym czempionacie!

Faworytem tego spotkania były "Trzy Korony". Szwedzi to 11-krtoni mistrzowie świata, ostatni raz w 2018 roku.

Natomiast Białoruś, choć w ostatnich latach to stały uczestnik mistrzostw świata elity, to dwa lata temu, kiedy po raz ostatni jej rozgrywano, awansował do nich z MŚ Dywizji I.



Mecz w Rydze rozpoczął się dla Białorusinów fatalnie, bo w połowie pierwszej tercji kontuzji doznał Jewgienij Lisowiec. Hokeista opuścił lodowisko zwieziony noszami.



Mimo to nasi wschodni sąsiedzi potrafili wygrać ten pojedynek. Jedynego gola dla nich strzelił w 41. minucie German Niestierow, trafiając z bliska pod poprzeczkę.



To było pierwsze zwycięstwo Białorusi w tegorocznych mistrzostwach świata, a druga porażka Szwedów. Białoruś pierwszy raz w dziewiątym starciu, pokonała "Trzy Korony" w mistrzostwach świata!

