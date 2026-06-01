Sensacja w mistrzostwach świata. Historyczny medal, giganci poza podium

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Z przytupem zakończyły się tegoroczne mistrzostwa świata Elity w hokeju na lodzie. Podczas ostatniego dnia zmagań kibice obejrzeli aż dwie dogrywki. Pierwsza decydowała o brązowym medalu, druga natomiast wyłoniła najlepszą drużynę globu. Nie obyło się bez sensacji, ponieważ jedna z reprezentacji zaliczyła debiut w czołowej trójce imprezy. O napisaniu historii później marzyli także gospodarze, czyli Szwajcarzy.

Norwescy hokeiści w czerwonych strojach z brązowymi medalami świętują na lodowisku, jeden trzyma puchar.
Norwegia z sensacyjnym brązem na mistrzostwach świata. Kanada skończyła bez medaluEPA / ANDREAS BECKERPAP

Obie ostatnie potyczki rozegrane w Zurychu wyglądały zupełnie inaczej. W zmaganiach o brąz kibice obejrzeli aż cztery bramki w podstawowym czasie gry i jedną w dogrywce. Początkowo w siódmym niebie znajdowała się Norwegia, która prowadziła z Kanadą aż 2:0. Gdyby mecz zakończył się takim właśnie wynikiem, mówilibyśmy o gigantycznej sensacji. Giganci z Ameryki Północnej odrobili jednak straty, doprowadzając do dodatkowej partii.

Wydawało się wtedy, że górą w niej będzie doświadczenie ekipy z Kraju Klonowego Liścia. Ale to złotą bramkę zdobyli Skandynawowie. Efekt? Po raz pierwszy w historii Norwegia uplasowała się na podium mistrzostw świata. Podopieczni Pettera Thoresena mają się z czego cieszyć, ponieważ pierwsza edycja turnieju odbyła się ponad sto lat temu. Dopiero teraz znane ze sportów zimowych państwo ma swój moment chwały.

Gole dla trzeciej drużyny globu zdobywali w niedzielę Emilio Pettersen, Stian Solberg oraz Noah Steen. Na słowa uznania zasługuje również bramkarz. Henrik Haukeland wybronił aż 44 z 46 strzałów oponentów. "Ciężko opisać, co teraz czuję. To nie do opisania! Jestem niesamowicie dumny z tej grupy i z tego, że razem to osiągnęliśmy. Jesteśmy tego warci, a poczucie, że na to zapracowaliśmy, jest wspaniałe" - wyznał trzeci ze strzelców na łamach "iihf.com".

Wielki talent zmienia ligę. Klub zaciera ręce. Niesamowite słowa o Polaku

Finowie mistrzami świata. Trzeci z rzędu finał Szwajcarów, znów przegrali

Na jeszcze większe emocje kibice liczyli w wielkim finale zmagań. O złoto niepokonana oraz marząca o pierwszym złocie Szwajcaria przed własną publicznością zmierzyła się z Finlandią. "Suomi" cieszyli się z gola już w pierwszej tercji, ale został on anulowany za dotknięcie krążka zbyt wysoko uniesionym kijem. Decyzja sędziów wywołała aplauz na trybunach. Kilka godzin później cały obiekt pogrążył się w kompletnej ciszy.

Podobnie jak w meczu o brąz, doszło do dogrywki. Trwała ona dłużej, bo ponad dziesięć minut. W końcu błysk pokazał Konsta Helenius, który indywidualną akcją zaprzepaścił marzenia gospodarzy związane z pierwszym w historii mistrzostwem świata. Gwiazdor grający na co dzień w NHL dołączył do "Suomich" dopiero w trakcie trwania turnieju. Wcześniej miał play-offowe obowiązki w Buffalo Sabres. Końcówka sezonu dla Fina miała więc słodko-gorzki smak. Niepowodzenie za oceanem powetował on sobie w narodowych barwach.

Dla Szwajcarów srebro miało gorzki smak. Organizatorzy tegorocznego turnieju do finału awansowali trzeci raz z rzędu. I trzeci raz skończyli na tarczy. Za rok globalny czempionat zorganizują Niemcy. Niestety nie weźmie w nim udziału reprezentacja Polski.

Wyniki ostatniego dnia hokejowych mistrzostw świata Elity:

Kanada - Norwegia 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Szwajcaria - Finlandia 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Zobacz również:

Wielki bój w półfinale MŚ. Finlandia lepsza od Kanady
Hokej

Niespodzianka w półfinale. Faworyt bez złota, kluczowa druga tercja

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Grupa hokeistów w czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki na lodowisku, otoczona wiwatującymi kibicami.
Norwegia sprawiła ogromną sensację podczas mistrzostw świataEPA / SALVATORE DI NOLFIPAP
Dwóch hokeistów w czerwonych strojach przewróconych przed bramką podczas dynamicznej akcji meczowej, w tle zawodnicy przeciwnej drużyny oraz fragment bramki z lodowiska.
Mecz Norwegia - ŁotwaANTHONY ANEX/EPAPAP
Zacięta walka o krążek przed bramką podczas meczu hokejowego, czterech zawodników i bramkarz w pełnym skupieniu, dynamiczna akcja tuż obok bramki.
Mecz Czechy - NorwegiaEPA/PETER SCHNEIDERPAP


Michał Olejniczak: Przez dwa lata byliśmy myśliwym, który biegł za zwierzyną. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja