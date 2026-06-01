Sensacja w mistrzostwach świata. Historyczny medal, giganci poza podium

Obie ostatnie potyczki rozegrane w Zurychu wyglądały zupełnie inaczej. W zmaganiach o brąz kibice obejrzeli aż cztery bramki w podstawowym czasie gry i jedną w dogrywce. Początkowo w siódmym niebie znajdowała się Norwegia, która prowadziła z Kanadą aż 2:0. Gdyby mecz zakończył się takim właśnie wynikiem, mówilibyśmy o gigantycznej sensacji. Giganci z Ameryki Północnej odrobili jednak straty, doprowadzając do dodatkowej partii.

Wydawało się wtedy, że górą w niej będzie doświadczenie ekipy z Kraju Klonowego Liścia. Ale to złotą bramkę zdobyli Skandynawowie. Efekt? Po raz pierwszy w historii Norwegia uplasowała się na podium mistrzostw świata. Podopieczni Pettera Thoresena mają się z czego cieszyć, ponieważ pierwsza edycja turnieju odbyła się ponad sto lat temu. Dopiero teraz znane ze sportów zimowych państwo ma swój moment chwały.

Gole dla trzeciej drużyny globu zdobywali w niedzielę Emilio Pettersen, Stian Solberg oraz Noah Steen. Na słowa uznania zasługuje również bramkarz. Henrik Haukeland wybronił aż 44 z 46 strzałów oponentów. "Ciężko opisać, co teraz czuję. To nie do opisania! Jestem niesamowicie dumny z tej grupy i z tego, że razem to osiągnęliśmy. Jesteśmy tego warci, a poczucie, że na to zapracowaliśmy, jest wspaniałe" - wyznał trzeci ze strzelców na łamach "iihf.com".

Finowie mistrzami świata. Trzeci z rzędu finał Szwajcarów, znów przegrali

Na jeszcze większe emocje kibice liczyli w wielkim finale zmagań. O złoto niepokonana oraz marząca o pierwszym złocie Szwajcaria przed własną publicznością zmierzyła się z Finlandią. "Suomi" cieszyli się z gola już w pierwszej tercji, ale został on anulowany za dotknięcie krążka zbyt wysoko uniesionym kijem. Decyzja sędziów wywołała aplauz na trybunach. Kilka godzin później cały obiekt pogrążył się w kompletnej ciszy.

Podobnie jak w meczu o brąz, doszło do dogrywki. Trwała ona dłużej, bo ponad dziesięć minut. W końcu błysk pokazał Konsta Helenius, który indywidualną akcją zaprzepaścił marzenia gospodarzy związane z pierwszym w historii mistrzostwem świata. Gwiazdor grający na co dzień w NHL dołączył do "Suomich" dopiero w trakcie trwania turnieju. Wcześniej miał play-offowe obowiązki w Buffalo Sabres. Końcówka sezonu dla Fina miała więc słodko-gorzki smak. Niepowodzenie za oceanem powetował on sobie w narodowych barwach.

Dla Szwajcarów srebro miało gorzki smak. Organizatorzy tegorocznego turnieju do finału awansowali trzeci raz z rzędu. I trzeci raz skończyli na tarczy. Za rok globalny czempionat zorganizują Niemcy. Niestety nie weźmie w nim udziału reprezentacja Polski.

Wyniki ostatniego dnia hokejowych mistrzostw świata Elity:

Kanada - Norwegia 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Szwajcaria - Finlandia 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Norwegia sprawiła ogromną sensację podczas mistrzostw świata EPA / SALVATORE DI NOLFI PAP

Mecz Norwegia - Łotwa ANTHONY ANEX/EPA PAP

Mecz Czechy - Norwegia EPA/PETER SCHNEIDER PAP





Michał Olejniczak: Przez dwa lata byliśmy myśliwym, który biegł za zwierzyną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport