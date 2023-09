- Jesteśmy dyskryminowani przez świat i jest w tym wiele nienawiści do Rosji, największego kraju świata. I ta dyskryminacja nie zaczęła się wczoraj ani rok temu. To są lata chorej nienawiści najpierw do Związku Radzieckiego, a teraz do Rosji - mówi legenda radzieckiego hokeja Wiaczesław Fietisow, jeden z najsłynniejszych sportowców w całych dziejach ZSRR. I dodaje: - Zimna wojna się nie skończyła. Ona trwa.