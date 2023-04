Rosjanie wpadli we wściekłość przed startem MŚ. "Plują na przepisy"

Mistrzostwa Świata elity w hokeju na lodzie zostaną rozegrane w dniach 12-28 maja w Tampere i Rydze. Pierwotnie impreza miała odbyć się w Rosji, ale z powodu zbrojnej napaści na Ukrainę została im odebrana. Rosjanie i Białorusini po raz drugi nie zostali dopuszczeniu do udziału w turnieju, zakazano także rozwieszania ich flag podczas turnieju. Eksponowana będzie za to ukraińska flaga, co bardzo nie podoba się komentatorom w Rosji, którzy wprost kipią w z oburzenia.